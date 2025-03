Trabajador cercano del ministro Juan José Santiváñez tendría nexos con la red de Rodolfo Orellana

Un informe periodístico de Panorama pondría al descubierto los presuntos planes de Juan José Santiváñez antes de asumir su rol como ministro del Interior. De cuerdo al dominical, el funcionario habría solicitado el “apoyo” de la Diviac para allanar la oficina del exMininter Víctor Torres.

De acuerdo al dominical, en marzo de 2024, Juan Santiváñez se desempeñaba como jefe de asesores en el Ministerio del Interior. Durante su gestión, identificó una irregular contratación de una comunicadora, situación que lo llevó a tomar una decisión inusual: solicitó la intervención de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) contra su superior, el entonces ministro Víctor Torres Falcón.

En esa línea, Santiváñez intensificó sus esfuerzos por alertar a la Diviac, enviando numerosos mensajes durante diez días.

El programa Panorama presentó diálogos de WhatsApp, fotos, videos y audios que evidencian el inicio de las comunicaciones (17 de marzo), cuando Santiváñez se conectó con la Diviac. Del otro lado del teléfono se encontraba su entonces amigo, el capitán Junior Izquierdo, miembro de esta unidad policial.

El 17 de marzo de 2024, Juan Santiváñez, entonces jefe de asesores del Ministerio del Interior, solicitó al capitán Junior Izquierdo, miembro de la Diviac, que lo contactara a través de Signal, una aplicación reconocida por su alto nivel de seguridad contra el espionaje. Este detalle refuerza la intención de Santiváñez de mantener sus comunicaciones bajo estricta confidencialidad.

Según el dominical, Santiváñez envió al capitán Junior Izquierdo una resolución oficial. El documento correspondía al nombramiento de Patricia del Carmen Bobadilla como directora de la Oficina de Comunicación Social e Imagen del Ministerio del Interior, un movimiento que marcaba el inicio de su estrategia para exponer las presuntas irregularidades dentro del despacho ministerial.

Mensajes entre Santiváñez y Capitán Izquierdo

18 de marzo de 2024

El capitán Izquierdo envía video y pregunta: “Buenos días, ¿es la de atrás?”

Santiváñez respondió detalladamente: “Hermano, no se ve bien, pero es una blanca de ojos claros. Búscala en Google. Y allí te sale”.

Más tarde, Santiváñez reforzó dicha denuncia enviándole a Izquierdo un comunicado del Colegio de Periodistas.

En el documento, el gremio criticaba al ministro por haber contratado a Patricia Bobadilla, quien no estaba colegiada, lo que constituye un delito según las normas del gremio. Para el actual ministro, este comunicado era el arma que usaría contra su superior.

Ante esto, el abogado del capitán Izquierdo, José Carlos Mejía, sostuvo que “Desde inicios 2024 tenía la intención de ser ministro del Interior y como dice en audio para subir todo vale, buscaba llegar a la presidenta de la República y en ese ínterin denunció esta irregularidad de Víctor Torres Falcón de contratar a una joven sin requisitos. Creo más allá de buscar justicia, era allanar camino y ser ministro del Interior”.

Mensaje del 21 de marzo del 2024.

Según Panorama, en este mensaje, Santiváñez le daba las “coordenadas” a Izquierdo para que lleguen más rápido a las oficinas del exministro Torres.

Mensaje WhatsApp: Entrando al cuarto piso está la prevención donde están dos efectivos policiales con una computadora. Ahí está el DVR con la computadora que graba todas las imágenes. En la oficina, que está al frente del ingreso del despacho, está el televisor de imágenes de las cámaras.

El cuarto piso que describe Santiváñez es, precisamente, el piso del despacho del señor ministro Torres Falcón. El entonces ministro se entera hoy que tenía al fiel enemigo en casa.

Mensaje de WhatsApp: Igualmente, pide las cámaras de acceso del ingreso al ministerio, de la puerta principal, de esos días, de la puerta principal.

Ojo también pide la cámara de la puerta de acceso del cuarto piso porque para abrir la puerta hay una cámara de video donde ven quién es, si no no abren la puerta y la mujer entró con la asesora Yani Rodríguez.

22 de marzo de 2024.

Santiváñez dice:

Mensaje WhatsApp: Hay movimiento fuerte aquí. Yo tengo acceso al despacho, pero por una extraña razón me han cerrado la puerta por dentro y no puedo entrar. Siempre entraba. No sé qué están haciendo adentro.

Mensaje WhatsApp: Lo que pasa es que no sé si ya llegaron y por eso han cerrado la puerta. ¿O venían varios? Porque lo que yo quiero es que haya chongo para pasarle la voz a la prensa.

¿Qué dijo Santiváñez cuando fue consultado por la Fiscalía sobre el allanamiento a oficinas de Torres?

El ministro, al ser consultado por la Fiscalía por este caso, respondió y se defendió.

“No fui colaborador de la Diviac y quiero dejarlo claro, ya que algunos medios, aunque no todos, a veces difunden información errada”

“Yo jamás he negado primero la amistad que tenía con el oficial que es capitán Izquierdo y, segundo, tampoco he negado que tenga con él chats, y comunicaciones como cualquier persona. (…)En el caso de ese allanamiento que usted comenta, yo sí recuerdo que cuando se generó en la Diviac yo sí tuve conversación con él y le pregunté, “oye, aquí está la Diviac, ¿qué ha pasado?”, y me comentó que tuvo intervención por una denuncia de una comunicadora, más tema no recuerdo, pero sí recuerdo tuve una conversación sobre ese tema”.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.