La congresista Margot Palacios presentó una denuncia constitucional ante el Poder Legislativo contra la presidenta Dina Boluarte, por presuntamente haber cometido una “grave infracción a la Constitución” al realizarse una cirugía en junio de 2023. Se le acusa de haber creado un “vacío de poder”.

En la denuncia presentada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se detalla que la mandataria se sometió a un intervención quirúrgica estética facial entre el 29 de junio y el 10 de julio de 2023, período durante el cual habría abandonado sus funciones sin solicitar formalmente la suspensión temporal de su cargo ante el Congreso.

Además, la parlamentaria señala que la jefa de Estado cometió infracciones a varios artículos de la Constitución (Artículo 113.2, 114.1 y 115). Además, argumenta posibles delitos tipificados en los artículos 361 y 377 del Código Penal.

“La mandataria usurpó funciones al no permitir que las responsabilidades presidenciales fueran transferidas al vicepresidente o al presidente del Congreso durante su ausencia, creando un vacío de poder que podría considerarse una incapacidad moral para ejercer el cargo”, dice la denuncia.

Esta demanda se presenta luego que el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, confirme ante la Comisión de Fiscalización que la presidenta Dina Boluarte se sometió a una cirugía a la nariz en 2023, pero asegurando que “no dejó de lado sus funciones como mandataria”.

Según el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, la presidenta Dina Boluarte debió informar al Congreso sobre su incapacidad temporal para trabajar tras someterse a una intervención quirúrgica.

Para ello, cita los artículos 114 y 115 de la Constitución, que permiten suspender el ejercicio de la Presidencia, por incapacidad temporal del mandatario declaro por el Congreso. En ese contexto, los vicepresidentes, o en su defecto el presidente del Legislativo, podrían asumir el cargo durante su ausencia.

“Boluarte no solo infringió la Constitución, sino que indujo un vacío de poder. Según la ley, de acuerdo a la línea de sucesión constitucional, al no tener vicepresidentes, le corresponde desempeñar el puesto al titular del Parlamento de forma temporal, quien en ese momento era Alejandro Soto”, expresó.

Por su parte, Luciano López, abogado constitucionalista, refiere que “técnicamente”, la ausencia de la mandataria por una intervención quirúrgica no es una causal de vacancia. No obstante, el Parlamento si podría aplicarlo, amparado a los antecedentes que respaldarían su decisión.

“Sin embargo, no puedo negar una cuestión de orden práctico; pragmático si se quiere. Es verdad que existen una serie de precedentes parlamentarios, en los que el Legislativo ha empleado esta fórmula de vacancia por incapacidad moral de una manera muy amplia, donde ha incorporado casos relacionados a infracciones constitucionales, comisiones de delito, justamente por indeterminación de la causal. (Sí) es posible aplicarlo. No porque esté bien o no corresponda, sino porque no se puede negar los antecedentes de orden práctico, que llevan a la conclusión que sí podría ser posible. Depende de la voluntad de los parlamentarios”, añadió.