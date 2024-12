La mandataria, según el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se realizó una cirugía a la nariz en junio de este año, sin previo aviso al Congreso de la República para ausentarse.

“La señora presidenta de la República en las fechas indicadas pasó por un procedimiento quirúrgico, pero en este procedimiento quirúrgico como le sucede a cualquier persona no estuvo desatendiendo sus labores que le competían al cargo y me consta porque yo fui presidente del Consejo de Ministros y ella estuvo en permanente contacto con el suscrito, tuvimos que hacer una reunión virtual del Consejo de Ministros y en todo momento estuvo atenta al devenir de la administración pública”, aseveró.

En ese sentido, son válidas las siguientes preguntas: ¿quién asumió la presidencia al momento de la operación y en la recuperación posterior? ¿se puede considerar que hubo un vacío de poder al no haber vicepresidentes? ¿es causal de vacancia? Gestión conversó con tres especialistas en diferentes enfoques: político, penal y constitucional.

Antes, es preciso indicar que, según Héctor Vargas Castillo, médico cirujano plástico consultado para la elaboración de este informe, una operación de rinoplastia dura entre una hora y media y dos horas. “Durante la cirugía, la persona no puede realizar ninguna actividad. En el post operatorio, está un par de días en reposo absoluto; y aproximadamente, de una semana y media a dos, es la recuperación total del paciente”, agregó.

¿Existe responsabilidad penal?

El abogado penalista Andy Carrión considera que podría existir una omisión de información en el caso de la mandataria, pero con más consecuencias a nivel constitucional. No obstante, si se analiza el ámbito penal, podría existir un tema de falsedad genérica.

“Haber simulado una situación, de cara a presentar una actividad regular en la Presidencia, podría considerarse falsedad genérica; con penas de entre 2 y 4 años”, señaló.

¿Hubo infracción a la Constitución?

Por su parte, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, indicó que la presidenta Dina Boluarte debió informar al Congreso sobre su incapacidad temporal para trabajar tras someterse a una intervención quirúrgica.

Para ello, cita los artículos 114 y 115 de la Constitución, que permiten suspender el ejercicio de la Presidencia, por incapacidad temporal del mandatario declaro por el Congreso. En ese contexto, los vicepresidentes, o en su defecto el presidente del Legislativo, podrían asumir el cargo durante su ausencia.

“Boluarte no solo infringió la Constitución, sino que indujo un vacío de poder. Según la ley, de acuerdo a la línea de sucesión constitucional, al no tener vicepresidentes, le corresponde desempeñar el puesto al titular del Parlamento de forma temporal, quien en ese momento era Alejandro Soto”, expresó.

¿Es causal de vacancia?

Luciano López, abogado constitucionalista, refiere que “técnicamente”, la ausencia de la mandataria por una intervención quirúrgica no es una causal de vacancia. No obstante, el Parlamento si podría aplicarlo, amparado a los antecedentes que respaldarían su decisión.

“Sin embargo, no puedo negar una cuestión de orden práctico; pragmático si se quiere. Es verdad que existen una serie de precedentes parlamentarios, en los que el Legislativo ha empleado esta fórmula de vacancia por incapacidad moral de una manera muy amplia, donde ha incorporado casos relacionados a infracciones constitucionales, comisiones de delito, justamente por indeterminación de la causal. (Sí) es posible aplicarlo. No porque esté bien o no corresponda, sino porque no se puede negar los antecedentes de orden práctico, que llevan a la conclusión que sí podría ser posible. Depende de la voluntad de los parlamentarios”, añadió.

Procedimiento vacancia presidencial

El pedido de vacancia se formula mediante una moción de orden del día, firmada por no menos del 20% del número legal de congresistas. En la moción se precisarán los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta, así como de los documentos que lo acrediten o, en su defecto, la indicación del lugar donde dichos documentos se encuentren. Esta moción tiene preferencia en el Orden del Día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda. Recibido el pedido, copia del mismo se remite, a la mayor brevedad, al Presidente de la República. Para la admisión del pedido de vacancia se requiere el voto de por lo menos el 40% de Congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción. El Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia, sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido ni después del décimo, salvo que cuatro quintas partes del número legal de congresistas acuerden un plazo menor o su debate y votación inmediata. Si fuera necesario se cita, para este efecto, a una sesión especial. El Presidente de la República cuya vacancia es materia del pedido puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por letrado, hasta por sesenta minutos. El acuerdo que declara la vacancia de la Presidencia de la República requiere una votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de miembros del Congreso. La resolución que declara la vacancia se publica en el diario oficial dentro de las 24 horas siguientes al de la recepción de la transmisión remitida por el Congreso. En su defecto, el Presidente del Congreso ordena que se publique en uno de los diarios de mayor circulación nacional, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar. La resolución que declara la vacancia rige desde que se comunica al vacado, al Presidente del Consejo de Ministros o se efectúa su publicación, lo que ocurra primero.

