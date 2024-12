La presidenta de la República, Dina Boluarte, indicó esta mañana que no nos podemos dar el lujo de contemplar a corruptos y a corruptores.

la jefa de Estado hizo un llamado claro contra la corrupción, destacando que cada recurso destinado a educación, salud y alimentación debe usarse exclusivamente para su propósito.

“Aquel que toque un solo sol del erario nacional para llevárselo al bolsillo debe ser expulsado de la gracia de Dios. Porque no se puede permitir que se toque un sol que está destinado para la educación, salud, agricultura, etc. No nos podemos dar el lujo de contemplar a corruptos y a corruptores”, indicó.

Mencionó que el Perú está atrayendo inversiones extranjeras y nacionales gracias a un entorno favorable que promueve la estabilidad económica.

“Confían, ahora, en este gobierno; confían en este hermoso país. De estas inversiones podemos recabar más ingresos para redistribuirlo en todo el territorio nacional, sobre todo en salud y educa”, sostuvo.

Wasi Mikuna

La jefa de Estado participó en la ceremonia de lanzamiento del nuevo programa de alimentación escolar, Wasi Mikuna.

Durante su alocución, enfatizó la implementación de controles técnicos y certificaciones para asegurar la calidad de los alimentos distribuidos a los estudiantes.

“Quiero hablarles como una madre de familia pero también como una ciudadana que va al mercado a hacer compras (...) Siempre se dijo que Qali Warma tenía algunas situaciones no claras, nos decían que las certificaciones no eran correctas y les dijimos a Inacal que tienen una argolla que reparten certificados; pero, Inacal hizo una explicación profesional, pero no era cierto lo que se decía“, señaló.

“Empezamos a organizar los controles técnicos para que aquellos proveedores, que entregaban toneladas de alimentación, al comité de compras tuviera las especificaciones técnicas y que estos productos llegasen a los colegios en la mejor forma de distribución y almacenamiento. Eso cuidábamos cuando estaba en el Ministerio de Inclusión Social”, comentó.

Boluarte remarcó que este paso busca eliminar irregularidades y garantizar una alimentación nutritiva y de calidad para niños y jóvenes.

Asimismo, anunció que el próximo objetivo es extender el programa Wasi Mikuna a estudiantes de secundaria, especialmente en regiones rurales, la Amazonía y zonas de alta necesidad.