La presidenta Dina Boluarte se encuentra en el ojo de la tormenta luego que se revelara que recibió S/ 1,1 millones en sus cuentas de procedencia desconocida, según se desprende de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al que accedió el diario El Comercio.

Precisamente, una de esas cuentas está relacionada al Club Departamental de Apurímac, organización que fue presidida por Boluarte entre el 2017 y 2022.

Al respecto, dicha institución deslindó “de forma absoluta frente a situaciones y conductas impropias que desmerecen los fines institucionales”.

A través de un comunicado, el club indicó que se pronuncia ante “las versiones aparecidas en medios de comunicación escrita, televisiva y otros que nos implican en actividades totalmente ajenas a nuestra institución”.

“Requerimos a las autoridades competentes para que realicen las investigaciones y los procedimientos legales pertinentes, y se aclaren todas las imputaciones expuestas que denigran la credibilidad de nuestra institución. Con ese propósito manifestamos nuestra total colaboración en todas las diligencias en las que seamos convocados para dichos fines”, indicó el Club Departamental de Apurímac en el texto.

Además, dicha organización indicó que tomará, de forma pronta y oportuna, “las acciones y medidas disciplinarias previstas y reguladas en la ley de nuestros estatutos que resulten apropiadas, una vez que se establezcan en forma comprobada las responsabilidades ante eventuales infracciones cometidas que agravian la imagen y el buen nombre del club”.

¿De qué se acusa a Boluarte?

La UIF, según informó el diario El Comercio, detectó movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de la mandataria entre agosto del 2016 y agosto del 2022. Estas cuentas recibieron numerosos depósitos en efectivo y transferencias cuyo origen se desconoce.

Hasta el año pasado, Boluarte había declarado ingresos en bienes por S/462,968 soles (US$ 126,000 dólares) y otros ingresos, que no fueron especificados, por S/ 593, 347 (US$ 161,000), además de su salario mensual como presidenta de S/ 16,000 (US$ 4,300).

No obstante, el informe de la UIF, que data de noviembre del 2022, advierte que más de un millón de soles ingresó a 11 cuentas bancarias, cuatro de ellas mancomunadas.

En total, los abonos en efectivo que recibió Boluarte en sus cuentas son por S/ 1′097,200 y US$ 2,200. Ambos montos suman S/ 1,1 millones.

La mayor cantidad de depósitos en efectivo se hizo en las cuentas mancomunadas. La que más depósitos en efectivo recibió fue la de Boluarte con Néstor Amado Camargo, con quien compartió el consejo directivo del Club Departamental Apurímac en dos períodos: 2017-2019 y 2019-2022.

Entre el 2017 y el 2022, esa cuenta recibió S/893,095.

Camargo, quien fue tesorero de Boluarte en el club, señaló que, según su estatuto, el presidente y secretario de economía manejan las finanzas de la organización.

“En el 2017 soy el secretario de economía del club. Y la señora Dina Boluarte es la presidenta del club. Entonces, de acuerdo con el estatuto, se maneja la economía del club entre el presidente y el secretario de economía. Eso es todo lo que le puedo decir”, indicó.

Sin embargo, el estatuto del Club Departamental Apurímac no especifica si los miembros del consejo directivo pueden abrir cuentas a su nombre.