La presidenta Dina Boluarte se encuentra en el ojo de la tormenta luego que se revelara que recibió S/ 1,1 millones en sus cuentas de procedencia desconocida, según se desprende de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al que accedió el diario El Comercio.

Al respecto, el jefe de dicha institución, Sergio Espinoza, recordó que la indagación que se hizo a las cuentas bancarias de la jefa de Estado comprenden los años 2016 y 2022, por lo que remarcó que todo lo que ha salido en los medios de comunicación “está referido a hechos que son antiguos”.

“Lo que dice la noticia publicada habla de un informe de la UIF de noviembre del año 2022, además está referido a un caso más grande, que viene de antes, que es el caso de los ‘Dinámicos del Centro’”, dijo a RPP.

En ese sentido, recalcó que, hasta ahora, no se les ha pedido investigar las cuentas de Boluarte a partir del 2023; es decir, ya cuando ejerció como presidenta.

“Ni se ha solicitado ni ha surgido. Nosotros hacemos investigación en la medida que, o nos solicita una Fiscalía algo, o nosotros podemos recibir nueva información, y eso hace que el caso siga estando vivo, pero lo que se ha publicado en el diario El Comercio es todo lo referido a cosas que han ocurrido hasta noviembre del 2022″, puntualizó.

Espinoza explicó que la Fiscalía, si así lo considera pertinente, podría pedirles un nuevo reporte sobre las finanzas de la jefa de Estado y que el documento en mención, a diferencia de casos anteriores, no sería confidencial e iría directamente a la carpeta fiscal.

“El informe que hacemos es confidencial, que solo va a la Fiscalía y va por un conducto electrónico. No hay un papel de por medio, es un archivo encriptado, que ni siquiera lo puede ver la defensa del investigado (...) pero la Fiscalía puede voltear a la UIF y pedirnos un documento, que se llama reporte, que sí especifique hechos claramente establecidos y ese documento ya no será confidencial, sino que formará parte de la carpeta fiscal”, acotó.

¿Qué resultados arrojó el informe de la UIF?

La UIF, según informó el diario El Comercio, detectó movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de la mandataria entre agosto del 2016 y agosto del 2022. Estas cuentas recibieron numerosos depósitos en efectivo y transferencias cuyo origen se desconoce.

Hasta el año pasado, Boluarte había declarado ingresos en bienes por S/462,968 soles (US$ 126,000 dólares) y otros ingresos, que no fueron especificados, por S/ 593, 347 (US$ 161,000), además de su salario mensual como presidenta de S/ 16,000 (US$ 4,300).

No obstante, el informe de la UIF, que data de noviembre del 2022, advierte que más de un millón de soles ingresó a 11 cuentas bancarias, cuatro de ellas mancomunadas.

En total, los abonos en efectivo que recibió Boluarte en sus cuentas son por S/ 1′097,200 y US$ 2,200. Ambos montos suman S/ 1,1 millones.

En el informe también se alerta que otra operación sospechosa que realizó la jefa de Estado, en el año 2018, es la adquisición de la camioneta Honda CR-V, por un monto de US$25,990. Según el reporte, canceló el vehículo con un depósito en efectivo, “desconociéndose el origen de dichos fondos”.

LEA TAMBIÉN: Cronología de la crisis política del Perú por el caso Rolex

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.