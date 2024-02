La Comisión Permanente del Congreso de la República decidió este 15 de febrero archivar el informe final de las denuncias constitucionales 268 y 269, en el contexto de la acusación contra Dina Boluarte, quien ocupaba el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) durante el mandato del expresidente Pedro Castillo en el 2021.

Esta acusación estaba relacionada con el caso del Club Apurímac. La votación dio como resultado 17 votos a favor del archivo, 3 en contra y 6 abstenciones.

La denuncia estaba relacionada con un presunto caso de conflicto de intereses que involucraba a la entonces titular del Midis, debido a su representación del club departamental ante la Municipalidad de Lima.

Cabe mencionar que en agosto del 2023, seis años después de haber asumido la presidencia de este club, la mandataria presentó su renuncia irrevocable a dicho cargo.

Antecedentes

En el 2022, Dina Boluarte se refirió a este caso y aseguró que todo se trababa de un “malentendido”, pues no ha infringido a la constitución al ser presidenta del Club Apurímac.

“Hay que esperar que me notifique, estaré respondiendo con mi verdad. Dina Boluarte no es corrupta, no le he robado un sol al Estado”, señaló en aquel entonces.

