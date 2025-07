A fines del mes pasado, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, envió un oficio a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en el que le exige la suspensión temporal del jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) de la institución, Juan Fernández Jerí, quien afronta una investigación por los presuntos delitos de cohecho y pertenencia a una organización criminal.

Es más, el fiscal Luis Ballón Segovia advirtió durante una audiencia judicial que parte de la red criminal que habría liderado la suspendida fiscal Patricia Benavides “aún se mantiene en funciones” y que Fernández Jerí, uno de los presuntos miembros de la organización, todavía permanece en un cargo de relevancia dentro del sistema judicial.

Ante estos cuestionamientos que recaen sobre dicho funcionario, Espinoza indicó que en su momento se verá si se dicta alguna medida en su contra, como una suspensión.

En entrevista con el periodista César Hildebrandt, la titular del Ministerio Público recordó que la investigación contra Fernández Jerí es “compleja” y aún se mantiene en curso.

“Sucede que toda esta es una hipótesis de la investigación. El señor Fernández Jerí está en una investigación por presunta criminalidad organizada en torno a Patricia Benavides y se está investigando. Él está como uno de los presuntos miembros de esta organización criminal. Es una investigación compleja que se está llevando todavía”, dijo la noche del último lunes.

“De ser así, en su momento se tomarán las medidas pertinentes”, añadió.

Al ser consultada por su falta de respaldo a Pérez ante las investigaciones que le abrió la ANC, Espinoza recordó que como fiscal de la Nación tiene atribuciones y funciones muy específicas que cumplir, por lo recalcó que acá “no se trata de abrazar a nadie o ofrecer públicamente un respaldo”.

“Son varios los fiscales que están siendo investigados, suspendidos o amonestados por parte de la ANC. Entonces, a todos yo tendría que decirles tal o cual cosa, pero no es así. Son procedimientos regulares en los que cada fiscal tienen que saber defenderse, por que si no eso significa politizar la institución, y no se puede politizar adelantando opinión”, aseveró.

“TENGO LA CONCIENCIA TRANQUILA”

En otro momento, Espinoza aseguró no temer ser desplazada de su cargo y dijo tener la “conciencia tranquila”, ante las denuncias constitucionales presentadas en su contra y la investigación que le abrió la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“No (temo ser desplazada) porque tengo mecanismos legales para poder ejercer cualquier defensa en un futuro. Para nada, porque estoy con la conciencia bien tranquila. No tengo temor, señor Hildebrandt, de verdad. Voy a continuar haciendo mi trabajo como manda la Constitución y la ley. No persigo por colores, nombres ni credos. Yo persigo el delito”, enfatizó.

Reiteró que no acató la resolución de la JNJ que pretendía restablecer en el cargo a Patricia Benavides por ser una “notificación incompleta”.

Dejó entrever que lo realmente busca la institución que lidera Gino Ríos es poner en su lugar a un fiscal que no necesariamente es Benavides.

“Seguro quieren otra fiscal de la Nación. Una que no sea yo (...) ¿por qué no se investiga a la JNJ por errores y faltas a la constitución? Eso no se denuncia”, criticó.