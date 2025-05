El jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Jerí, aseguró este lunes que no renunciará a su cargo, pese a la difusión de audios que lo vincularían con un presunto complot contra fiscales del equipo especial Lava Jato.

El funcionario rechazó la autenticidad de los audios difundidos por el programa Punto Final, donde supuestamente conversa con el abogado Christian Salas Beteta, exdefensa de Fuerza Popular. En las grabaciones se le atribuye la coordinación de acciones para afectar la labor de los fiscales José Domingo Pérez, Marita Barreto y Delia Espinoza.

“Los audios son grabaciones simuladas de mi voz, que las negamos enfáticamente”, afirmó Fernández Jerí en RPP.

“Probablemente hayan sido generados con inteligencia artificial. Especialistas han señalado que tienen una cadencia distinta a mi forma habitual de hablar”, agregó.

El jefe de la ANC dijo no conocer a Salas Beteta y negó cualquier contacto o comunicación con él.

“Nunca lo he visto, nunca lo he tratado. No tengo su número ni su correo. No tengo ninguna relación con esa persona”, remarcó.

Amenazas y posibles motivaciones políticas

Fernández Jerí reveló que el pasado 17 de marzo recibió los mismos audios en un correo electrónico acompañado de amenazas a su vida y exigencias para que renuncie al cargo.

“Nos amenazaron, nos extorsionaron. Decían que renunciemos y que no sigamos investigando. Incluso mencionaban detalles de un reglaje a mi domicilio y a mi familia”, denunció.

En ese sentido, advirtió que podrían estar operando “poderes fácticos” interesados en desacreditar su gestión.

“Este tipo de maniobras no las hacen personas comunes. Hay sectores que no ven con buenos ojos nuestro trabajo. En el país siempre han existido poderes fácticos que buscan frenar la lucha contra la inconducta funcional asociada a la corrupción”, sostuvo.

El funcionario destacó que durante su gestión se han impuesto más de 5 mil sanciones a fiscales del Ministerio Público.

“Somos 8,664 fiscales en total, y ya hay más de 5 mil sanciones. Eso no le gusta a un sector interno ni externo”, declaró.

También rechazó las declaraciones del fiscal superior Rafael Vela, quien lo vinculó a presuntos grupos de presión: “No tengo injerencia en ninguna investigación. Nuestro trabajo es disciplinario y totalmente independiente”.

“Yo no voy a renunciar”

Consultado por la posibilidad de dejar el cargo, Fernández Jerí fue tajante:

“Yo no voy a renunciar. Voy a resistir hasta el último día del mandato que me ha confiado la Junta Nacional de Justicia, en un proceso público y riguroso de selección. Vamos a seguir trabajando de forma independiente en los 34 distritos fiscales”, aseguró.

Sobre la denuncia presentada en su contra por el fiscal José Domingo Pérez, por presuntamente impedir su ingreso al despacho tras ser suspendido, Fernández Jerí indicó que todo se hizo conforme al reglamento del Ministerio Público.

“Hay normas específicas para la entrega del cargo desde octubre de 2020. Se demostrará que no hubo abuso de autoridad”, concluyó.