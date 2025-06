La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no solo afronta un conflicto latente con la restituida fiscal suprema Patricia Benavides, sino también se encuentra en un intercambio verbal con Tomás Gálvez, a quien la Junta Nacional de Justicia (JNJ) recientemente le rehabilitó su título de fiscal supremo, por lo que debería retomar sus funciones.

Respecto a cuándo Gálvez retornará al Ministerio Público, Espinoza respondió que “pronto” y que ya se encuentran preparando la resolución para su reincorporación.

Según dijo, se encuentran a la espera de que la JNJ confirme que el fiscal supremo ya no cuenta con una militancia partidaria, tal como lo exige la Ley de Carrera Fiscal, y que ya se desafilió totalmente de su agrupación política “Peruanos Unidos”.

“Es todo lo que falta, porque eso lo ordena la Ley de Carrera Fiscal (...) (Tomás Gálvez) si va a volver. Es más, ya estamos preparando la resolución para su reincorporación”, dijo la noche del último miércoles.

Al recordarle que Gálvez ya hizo pública su renuncia a “Peruanos Unidos”, la fiscal de la Nación aclaró que no basta con los dichos, sino que necesitan el documento.

“Una cosa es decirlo y otra cosa es que el documento esté. Por eso le digo, el derecho no son dichos, el derecho es formalidad. Necesitamos un documento escrito que diga y que en la resolución de la JNJ se establezca que ya se desafilió”, insistió.

GÁLVEZ RESPONDE A ESPINOZA: SU PROCEDER SOLO DEMUESTRA SU “IGNORANCIA”

La respuesta de Gálvez no se hizo esperar. En diálogo con Canal N, señaló que el proceder de Espinoza “solo demuestra una tal ignorancia de su parte”.

“Eso refleja una total desinformación e ignorancia de parte de la fiscal de la Nación porque, en primer lugar, ella no tiene competencia para evaluar eso. ¿Quién va a evaluar eso? la JNJ, ya sea para rehabilitarte o para otorgarte el título (de fiscal supremo). Una vez que te otorgue el título, ella no tiene ninguna competencia, solo tiene que asignar el despacho al fiscal. Ella no tiene nada que hacer ahí“, enfatizó.

Recordó que para que la JNJ le otorgue nuevamente el título de fiscal supremo evaluó todos los requisitos, entre ellos, que no esté afiliado, a la fecha, a ningún partido político. Frente a ello, consideró que Espinoza no tiene por qué ponerse a discutir una resolución definitiva del Tribunal Constitucional (TC), que anuló su destitución aprobada en el año 2021.

“Aquí lo grave es que Espinoza dice que no sabe si he renunciado a mi partido, pero eso consta en los registros públicos. Ella solo tiene que entrar al portal del ROP y verificar que he renunciado a mi militancia el pasado 11 de junio. Está ahí. Solo tienes que entrar al ROP. Ella no tiene por qué pedirle eso a la JNJ, sino tiene que entrar al ROP, es público. Ni siquiera eso sabe, es una barbaridad”, cuestionó.

Finalmente, adelantó que evalúa denunciar a Espinoza por la comisión de cuatro delitos en en marco de su caso, entre ellos, prevaricato, abocamiento indebido y una presunta infracción constitucional.

“Ella (Delia Espinoza) está dilatando mi reingreso, por eso he dicho que la voy a denunciar. Eso es una maniobra dilatoria”, acotó, tras recordar que ha pedido su renuncia al cargo de fiscal de la Nación.