La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, anunció que solicitará formalmente la exclusión del fiscal José Domingo Pérez y del suspendido coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, de todo proceso e investigación seguida contra su patrocinada y su partido, Fuerza Popular, como por ejemplo, el caso Cocteles.

En diálogo con el diario El Comercio, también anunció que presentará denuncias penales contra ambos fiscales y contra el periodista Gustavo Gorriti.

Esto, tras conocerse las declaraciones del exasesor del Ministerio Público, Jaime Villanueva, que involucra a Vela y Pérez en presuntos hechos irregulares.

“Un fiscal sobre el que recae la sospecha de un interés político ajeno a toda cuestión jurídica debe ser apartado inmediatamente”, señaló la abogada.

Es más, consideró que “lo correcto sería que los mismos fiscales, por decoro, decidan apartarse de los procesos”, ante estas revelaciones.

Cabe recordar que el pasado viernes, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió una investigación preliminar contra estos fiscales en base a las declaraciones del aspirante a colaborador eficaz.

En paralelo, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público inició las investigaciones respectivas en contra de ambos fiscales.

¿Qué dijo Jaime Villanueva sobre ambos fiscales?

En su declaración brindada ante el despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza, Villanueva señaló que en el año 2021 Vela lo mantenía informado sobre lo que sucedía en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) porque “era muy allegado” a la asesora de la presidencia de dicho organismo, Janet Talavera.

“Rafael Vela me daba las noticias y también me hablaba de la estrategia que el Jurado Nacional de Elecciones estaba diseñando para que no salga la señora (Keiko) Fujimori”, indicó en su testimonio.

Respecto a Pérez, el exasesor de Benavides contó que este fiscal mantenía una relación cercana con Gorriti, quien, según dijo, habría dirigido la investigación del caso Cocteles, que involucra a Fujimori.

“Le pagaban su bono y él (Gustavo Gorriti) se hizo cargo del caso Cocteles. Ya expliqué la relación con Gustavo, que era un poco el que dirigía la investigación. Gustavo venía bastante seguido a hablar con Pablo Sánchez. De hecho, Gustavo intercedió y hasta exigió que se contrate al fiscal (Stefan) Lenz”, dijo Villanueva.

Precisamente, el próximo 1 de julio el Poder Judicial iniciará el juicio oral contra Fujimori, quien afronta un pedido de 30 años de prisión efectiva, por el caso Cocteles.

