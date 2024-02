La presidenta Dina Boluarte señaló que el Ministerio Público deberá investigar y corroborar lo afirmado por el aspirante a colador eficaz Jaime Villanueva, quien reveló unas supuestas coordinaciones entre el entonces abogado de la mandataria, Oscar Nieves, y el coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos, Rafael Vela, para buscar archivar las investigaciones por lavado de activos en su contra.

“Respecto a las declaraciones del señor (Jaime Villanueva), en ese respeto a las instituciones y a la autonomía, el Ministerio Público tendrá que tomar cartas en el asunto. Lo que siempre decimos desde el Gobierno es que se aclare, se corrobore, se investigue y que discurra el proceso que tenga que caminar. Nosotros no vamos a dar mayor opinión”, indicó.

Al ser consultada si es que confirmaba o rechazaba dicha aseveración, evitó dar una respuesta clara y solo reiteró su pedido para que se investigue todas estas acusaciones.

“Lo que estoy diciendo no es que niegue ni afirme, sino que en la autonomía que tiene el Ministerio Público haga el trabajo de investigación y nosotros estaremos como siempre acudiendo cuando se nos llame”, apuntó.

Respecto a la posibilidad de que su equipo de defensa legal tuvo acceso privilegiado a la carpeta fiscal por lavado de activos que involucraba a Perú Libre, la jefa de Estado aseguró que la única relación que tiene con sus abogados es en aquellas reuniones para acudir a citaciones en el Ministerio Público.

“La investigación inició cuando yo estaba de candidata a la primera vicepresidencia y al abogado que se menciona yo no lo conocía. Entonces yo no podría afirmar o decir palabras de terceros. Yo solo puedo decir que siempre he sido muy ordenada con los abogados y respetuosa de los procesos. Yo acudo a las reuniones con mis abogados para acudir a las citaciones que me hace el Ministerio Público. Esa es la única relación entre el abogado y su patrocinado”, remarcó.

Cuando un periodista le preguntó por tercera y última vez sobre las declaraciones del exasesor de Benavides, Boluarte solo dijo: “Estaré atenta a la notificación del Ministerio Público”. Acto seguido, se retiró de la rueda de prensa.

¿Qué es lo que señaló Jaime Villanueva?

En su declaración del pasado 30 de enero, a la que accedió Punto Final, Villanueva aseguró que en octubre del 2022 Nieves le pidió a este que su patrocinada no sea incluida en la formalización de la investigación que se sigue en contra de Perú Libre y sus dirigentes por el presunto delito de lavado de activos.

Villanueva, según dijo, le trasladó el pedido al coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos, Rafael Vela, a fin de que lo ejecutara.

“Óscar Nieves era abogado de Dina Boluarte y ella sí estaba incluida en la investigación. Y Rafael Vela ya me había comentado que eso estaba para formalizarse, y que iban a hacer, incluso, un pedido de prisión preventiva. Entonces, ahí lo que me pide en esa reunión Óscar Nieves es que no la incluya a Dina Boluarte en ese pedido de formalización, y yo hablo con Rafael Vela”, se lee en su testimonio.

Tras esto, Vela le indicó que hablaría con el fiscal que dirigía dicha investigación, Richard Rojas, para que accediera y cumpla con el pedido.

“Yo hablo con Rafael Vela y me indica que lo que va a decir al fiscal (Richard) Rojas, que llevaba la investigación, era que desacumule la investigación de tal manera que formalice contra unos y la deja a ella (Dina Boluarte) en investigación preliminar. Incluso me dijo: ‘Mira, ha llegado información de UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) fuerte contra Dina Boluarte, por el tema del Club Apurímac. Entonces, las vamos a desacumular (...) y efectivamente Richard Rojas pide prisión a Vladimir Cerrón, Guido Bellido y otros, y no a Dina Boluarte”, acotó.