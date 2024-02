El exasesor del Ministerio Público, Jaime Villanueva, quien se acogió a la colaboración eficaz, sigue narrando ante el despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza, que investiga a la suspendida Patricia Benavides, nuevos hechos vinculados a la presunta organización criminal enquistada en su institución, así como implicó a nuevos personajes en la trama.

De acuerdo a Punto Final, el exfuncionario aseguró que el suspendido fiscal Rafael Vela intentó favorecer al expresidente Pedro Castillo en una investigación por presunto lavado de activos en el 2021.

“Literalmente me dijo ya, vamos a dejar que se siente en el cargo y se comprometió que no lo incluirían (a Pedro Castillo) en la investigación (...) me pidió que le diga a Vladimir Cerrón que se vea la posibilidad de que en el Congreso se apruebe una ley que permita que los fiscales puedan postular para fiscal supremo acreditando los 15 años de experiencia con su labor fiscal y como profesores, porque él todavía no había cumplido los años para postular como fiscal supremo”, se lee en la declaración que Villanueva brindó a la Fiscalía.

Este acuerdo se habría dado en la casa de la legisladora de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque. También habrían participado el asesor de la Fiscalía, Miguel Girao, y el prófugo Vladimir Cerrón.

Al respecto, el líder de Perú Libre (PL) confirmó que sí existió la reunión en el departamento de Luque, ubicado en el distrito de Pueblo Libre. Es más, dijo que la legisladora habría actuado de intermediadora.

“Ha quedado demostrado que el Ministerio Público aperturó carpetas fiscales para chantajear a los políticos. El caso de Rafael Vela Barba y Richard Rojas Gómez, ambos de lavado de activos, es real. Ruth Luque intermedió y me citó a nombre de ellos, la reunión sí se dio en su departamento en Pueblo Libre, entre junio-julio 2021″, indicó en sus redes sociales desde la clandestinidad.

Según dijo, el excoordinador del Equipo Especial Lava Jato quería ser fiscal supremo, mientras que Luque le pidió “cinco ministerios” y el premierato para Verónika Mendoza.

“La oferta era archivar el caso de Dinámicos del Centro y Lavado de Activos. No cedí a ningún chantaje y entonces vinieron los allanamientos, los embargos, las incautaciones y las prisiones preventivas. Querían doblegar al gobierno a través de estas investigaciones”, cuestionó Cerrón.

Dice que no tiene nada qué ocultar

A través de sus redes sociales, la legisladora recalcó que, a diferencia de un prófugo de la justicia, en referencia a Cerrón, “no tiene nada qué ocultar”.

“No he realizado ninguna gestión a nombre de ningún fiscal, o chantajear a nadie por supuestos vínculos con fiscales”, señaló tras precisar que interpondrá una querella contra los que resulten responsables.

Remarcó que sus posiciones políticas han sido siempre públicas y que ha sido respetuosa de la autonomía y debido proceso.

“No permitiré que se juegue con mi imagen para su beneficio personal. Claramente hay quienes buscan no responder a la justicia, y que sus casos en el Ministerio Público no prosperen”, cuestionó.

