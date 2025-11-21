Congreso. (Foto: GEC)
Congreso. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Parlamento Nacional aprobó, en primera votación, el dictamen que propone

La iniciativa legislativa se aprobó por mayoría, con 68 votos a favor, 2 votos en contra y 19 abstenciones.

Esta será sometida a segunda votación transcurridos siete días calendario, de acuerdo con el artículo 78 del Reglamento del Congreso.

LEA TAMBIÉN: Congreso aprueba crear una universidad para Pataz, mientras se aguarda votación del Reinfo

De acuerdo con la fórmula legal, en el inicio de la relación laboral, “el trabajador pone en conocimiento del empleador la confesión religiosa a la que pertenece y, si el día de descanso o día de guardar de esta es él sábado”.

Se indica también que

En el tercer artículo se detalla que las horas dejadas de trabajar por el trabajador por este motivo son compensadas dentro de los diez días naturales inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el empleador.

Además, el texto señala que “son nulos y carecen de efecto legal las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos o acuerdos individuales, las decisiones unilaterales del empleador o cualquier otro similar, en materia de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo que generen discriminación directa o indirecta por razón de religión“.

TE PUEDE INTERESAR

Gobierno solicita al Congreso facultades para legislar en seguridad ciudadana
Pleno del Congreso autoriza nueva escala remunerativa para trabajadores de Sunarp
Congreso aprueba crear una universidad para Pataz, mientras se aguarda votación del Reinfo
Congreso: usuarios de billeteras digitales podrán aceptar o rechazar transferencias

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.