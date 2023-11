Continúan las revelaciones en torno al rol que habría tenido el hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, en el Estado.

Cuarto Poder entrevistó a Teo Berrú, uno de los hombres más cercanos a Dina Boluarte en la campaña presidencial del 2021. Este personaje mostró unos chats de WhatsApp que demostrarían que Nicanor Boluarte habría coordinado con diversos prefectos actividades de su agrupación política Ciudadanos por el Perú.

Periodista: Cuando usted escucha a la presidente Boluarte decir que ella caminó sola, ¿qué piensa?

Teo Berrú: Eso nadie le va a creer.

P: ¿Eso no es verdad?

TB: Eso no es verdad.

P: ¿Usted caminó con ella muy cerca?

TB: Obviamente, si he sido su mano derecha, líder en campaña. El señor Nicanor Boluarte vino cuando se ganó la campaña. Antes nunca lo vi.

De aquella campaña a hoy, Teo Berrú dice ser un testigo de excepción de las acciones de Nicanor Boluarte para sacar adelante su nuevo partido político. Además, dice ser testigo de la participación de Dina Boluarte y sabe mucho del uso de prefectos y subprefectos para sacar adelante el proyecto político del hermano presidencial.

Está dispuesto a declarar ante la justicia con fechas, lugares y, por qué no decirlo, con todo un arsenal de chats, de conversaciones WhatsApp que dejan muy poco a la duda.

“De ahí se comienzan a hacer los comités ciudadanos que es cuestión ideológica del señor (Nicanor) Boluarte (...) ellos hicieron comités ciudadanos y me invitan a mí a lo que ahora se convirtió en el CPP, Ciudadanos por el Perú y empiezan a hacer el trabajo proselitista partidario”, indicó Berrut.

Coordinaciones de Boluarte con prefectos

En esa labor proselitista, Berrú tiene evidencia concreta en el historial de su celular. El exmano derecha de la hoy presidenta entregó al dominical una serie de conversaciones vía WhatsApp de un grupo que el propio Nicanor Boluarte creó el 24 de abril de este 2023 bajo el nombre Ciudadanos por el Perú CC.RR., y que son la mayor evidencia de cómo el hermano presidencial utilizó a prefectos regionales, prefectos provinciales y subprefectos de distintos rincones del país nombrados por el gobierno de su hermana para organizar su partido político.

En estos largos diálogos vía WhatsApp, Nicanor Boluarte coordina todos los pasos previos para la inscripción del futuro partido político que pretende tener alcance nacional.

“Todo el mundo tiene derecho a formar partido. El estado no lo prohíbe, pero hazlo con tu plata, hazlo con tus bases. Ellos se aprovechan de la coyuntura política, usan funcionarios del Estado para hacer proselitismo político. Cuando veo eso, no me parece a mí les digo”, dijo Berrú.

Entre los diálogos, encontramos números de celulares de prefectos regionales como el de Noriel Chingay, quien dos meses antes, el 7 de febrero del 2023, fue nombrado por resolución suprema Prefecto Regional de Cajamarca con la firma de la presidenta y el entonces ministro del Interior, Vicente Romero.

Agregado al grupo WhatsApp de Nicanor Boluarte, el entonces prefecto regional Noriel Chingay escribió “Doctor, buenas noches, nosotros estamos en afiliaciones” y agregó “Se necesita el logo, doctor”.

Inmediatamente después, Nicanor Boluarte sigue y sigue agregando números a su grupo partidario. Entre ellos, encontramos el celular de Adolfo Ramírez Amasifuén, quien el 18 de enero del 2023 fue nombrado Prefecto Regional de Ucayali con la firma de la presidenta Boluarte.

El prefecto Adolfo Ramírez escribió con aparente entusiasmo: “Buenas noches, compañeros. Gracias por agregarme a este maravilloso grupo. Para mí es un verdadero honor. Buenas noches. Bendiciones”.

Teo Berrú, hombre que caminó con Dina Boluarte durante la campaña presidencial, era parte de ese grupo de WhatsApp cuyo tono de los diálogos se iban agravando con los días.

“El señor Nicanor (Boluarte) no tiene función pública en el Estado porque la ley le impide. Entonces, él ha estado trabajando por fuera, en el anonimato un poco en la contienda de la cosa pública. Lo que no me ha gustado es que pueda usar funcionarios porque es el líder nato y pretende ser candidato a la presidencia de la república”, denunció Berrú.

El 25 de abril de este año, el sindicado futuro candidato presidencial Nicanor Boluarte compartió al grupo WhatsApp un documento Word con una “Convocatoria” para un gran encuentro en Lima de coordinación.

“De acuerdo”, dice Peggy Arias, la prefecta regional de Ica, y levanta los pulgares Grethel Pino, prefecta regional de Cusco.

Las dos entusiastas ante la convocatoria de Nicanor Boluarte tenían ya 3 meses como prefectas regionales nombradas por Boluarte en una misma resolución suprema.

Ante el entusiasmo en las provincias por la convocatoria WhatsApp de Nicanor Boluarte, una mujer identificada como Úrsula Quispe le recuerda a los miembros que “el evento del día sábado 29 de abril es solamente con los coordinadores regionales a nivel nacional. Respetos a la convocatoria, por favor”, ella dice.

Nicanor Boluarte agregó que “... con la excepción de 4 regiones que vienen con dos o tres representantes, como Cusco, Ancash, Cajamarca y Junín”

Respecto a si desde las primeras reuniones impulsada por Nicanor Boluarte participaron prefectos, Berrut lo confirmó, al señalar que “querían prefecturas como colchón social para captación firmas y eso me parece sin ser abogado es ilegal o es legal”.

El día del gran evento convocado por Nicanor Boluarte, el 29 de abril del 2023, él mismo le escribió a todos la dirección: Las Begonias 101-109, Chaclacayo, La Casona de los Cóndores. El prefecto regional Adolfo Ramírez, se puso de inmediato a la orden.

A primera hora de aquel 29 de abril, Nicanor Boluarte les recordó que los esperaban “buses en el Campo de Marte”.

“Buen día, llegaré en 30 minutos”, le responde a Nicanor Boluarte, José Merino, prefecto regional de Piura.

“Buenos días, compañeros, una pregunta no es la llegada de 7:00 a.m. a 9:00 p.m., gracias”, consulta el prefecto regional de Ucayali, Adolfo Ramírez.

“Ya estoy en camino”, escribe Grethel Pino, la prefecta regional de Cusco. Todos ellos, funcionarios nombrados en el cargo por la presidenta Dina Boluarte.

Enma Vásquez, la subprefecta de Jesús en Cajamarca, lanza una invitación a futuro: “Cajamarca los espera con mucho amor y cariño con los brazos abiertos, mis bellos hermanos. Hay que organizar un congreso nacional en diferentes regiones tocando temas importantes. Que nos guía nuestro líder Nicanor Boluarte”, remarca la subprefecta cajamarquina.

Nicanor Boluarte corresponde: “Esperemos a todos los compañeros”.

La Unidad de Investigación de América Noticias llegó hasta el lugar donde se realizó aquel evento, un local apartado en Chaclacayo que se habría alquilado aquel 29 de abril. Hubo hermetismo total.

P: ¿Usted es testigo de reuniones de Nicanor con prefectos funcionarios públicos para fines partidarios?

TB: como dirigente nacional y con lealtad a mis bases digo que sí.

P: ¿Usted es testigo de ello?

TB: Sí.

P: Si el señor Nicanor (Boluarte), si la presidenta lo niega, ¿usted qué dice?

TB: Como abogados que son van a negar todo, hay pruebas, hay testimonios, hay testigos que van a decir la verdad.

El objetivo es lograr la inscripción del partido el próximo año

Cuando Dina Boluarte tomó juramento como presidenta del Perú en diciembre del 2022, las cosas para su hermano Nicanor Boluarte también cambiaron. Entusiasmado se le vio en los entretelones de aquel magno suceso.

El abogado Nicanor Boluarte fue el 2016, en el gobierno de Ollanta Humala, viceministro de Promoción de Empleo. Para el 2020, su amigo Víctor Torres separó ante el JNE la denominación del Partido Ciudadanos por el Perú, CPP, pero aquella vez no se llegó a ninguna inscripción.

El objetivo hoy, según Teo Berrú, sería lograr para el 2024 la inscripción del partido.

“El candidato nato es el doctor Nicanor Boluarte Zegarra. (...) promete mejorar la educación, ver tema de salud, problema de inseguridad ciudadana, como todo partido con plataforma lucha”, dijo.

En su grupo de WhatsApp Ciudadanos por el Perú, Nicanor Boluarte envió un mensaje por el Día del Trabajo, el primero del gobierno de Dina Boluarte.

“El trabajo asentado en la afirmación de valores cobra sentido cuando junto al compromiso del bien común, se manifiesta en actitudes que marcan distancia con la soberbia. Eso hace del hombre una persona digna ante sí y ante los demás. FELIZ DÍA DEL TRABAJADOR…”, le dice a prefectos y subprefectos en funciones.

Al día siguiente, 2 de mayo de 2023, Nicanor Boluarte va al grano:

“Compañeros, cumpliendo con uno de los acuerdos estratégicos de la Asamblea Nacional de CPP (Ciudadanos por el Perú), del 29 de abril del 2023, les remito el cuadro de afiliaciones y comités provinciales. En el cuadro, además de aparecer las cantidades, también está la fecha de entrega. Esa fecha está pensada en tener más tiempo para levantar las observaciones que pudiera hacer el JNE”, escribió el hermano de la jefa de Estado.

Acto seguido, adjuntó un cuadro Excel de Afiliados y Comités por regiones.

“En concreto, (el rol de los prefectos es) hacer trabajo político, usar las bases sociales que ellos tienen y lo más importante, captar firmas. Dijeron que hasta julio debemos estar con partido, este año…”, añadió Berrú.

El hermano presidencial, contra el tiempo, también envía al grupo WhatsApp el Ideario del Partido Político Ciudadanos por el Perú.

El prefecto regional de Cajamarca, quien renunció tras conocerse sus vínculos con Nicanor Boluarte, envía adjunto los lineamientos de la organización, y otro con el modelo de renuncia al partido político, en caso que algún firmante pertenezca a otra agrupación y evitar así la observación del JNE.

Dina Boluarte aseguró que su hermano, Nicanor Boluarte, no es ningún funcionario público, por lo que "puede reunirse con quien le pegue gana". (Foto: Presidencia)

Dina Boluarte habría asistido a evento partidario de su hermano

Teo Berrú también da testimonio de haber visto a Dina Boluarte el 2022 en el primer evento partidario, junto a su hermano Nicanor Boluarte y a prefectos y subprefectos de aquella época cuando Pedro Castillo todavía era presidente. El apoyo al partido del hermano habría sido permanente.

“(Dina Boluarte) agradeció a las bases de Apurímac, las bases de las regiones. Obviamente (que llegaron a estar prefectos en esa reunión. Querían prefecturas como colchón social para captar firmas”, acotó.

Teo Berrut, por sus ancestros zuritas en Piura, ha sido muy cercano a Dina Boluarte tanto en lo político como en lo espiritual.

“Yo armonizo con la doctora su cuerpo su aura, alinear su espíritu con el universo y la tierra, el duo-verso”, dijo Berrú al ser consultado si funge como el chamán de la presidenta.

Dina Boluarte no confiaba en muchos durante la campaña, pero confió desde el primer momento en Teo Berrú, a quien tuvo en las mesas de honor.

Lejanos aquellos tiempos de celebración, hoy Teo Berrú procura tomar sus precauciones. El 29 de setiembre pasado fue asaltado de forma sospechosa en un taxi de la calle, donde le quitaron su equipo celular y toda una agenda detallada de contactos.

Por fortuna, ha podido recuperar todo un historial de chats y ha podido salvar algunos archivos incluidas las fotos del DNI de su exaliada Dina Boluarte.

