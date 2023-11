Eduardo Arana, ministro de Justicia y Derechos Humanos rechazó que Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, tenga alguna influencia dentro del gabinete magisterial. Por el contrario, afirmó que el pariente de la mandataria no forma parte del gobierno actual.

“No es funcionario público, no gobierna, no cogobierna y en ningún momento hemos recibido influencia ni mucho menos una palabra de él. El señor Nicanor Boluarte no tendría por qué estar en la agenda del Consejo de Ministros”, comentó en RPP TV.

Además, expresó que Nicanor Boluarte deberá responder ante la Fiscalía por los presuntos delitos que se le investiga y que el gobierno no tolera ningún acto de corrupción.

Eduardo Arana, ministro de Justicia, defendió la demanda que presentó Dina Boluarte contra el Reniec. (Foto: PCM)

“No toleramos ningún acto de corrupción, venga de donde venga. En este gobierno todos los días trabajamos durísimo por todo el país, pero también con una consigna: cero corrupción”, indicó.

Durante su conversación, el titular del Minjus, se refirió a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), y afirmó que ya tienen una postura sobre este tema, por lo que esperan que las instituciones “cumplan su rol”.

“Estamos a favor de la institucionalidad, por un lado, pero por el otro también somos respetuosos de las decisiones del Congreso y aquí el asunto se ha entrampado por una medida judicial. Lo que esperamos es que las instituciones cumplan su rol de acuerdo a la Constitución y la ley”, finalizó.

Algo que no pudo pasar por alto fue percepción sobre la censura al exministro del Interior, Vicente Romero. El funcionario señaló que pese a las diferencias respetan las decisiones del Congreso.

“Los ministerios no somos personas, sino que políticos y tenemos que trabajar. Lo que sí es evidente es que respetamos la decisión del Congreso respecto a la censura de uno u otro ministro. Al final, los ministros debemos de trabajar en bien del país, como lo venimos haciendo desde todos los sectores”, explicó.