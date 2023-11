El último fin de semana el portal Epicentro TV publicó unos audios que demostrarían el verdadero rol del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, en el Estado, pese a no ser funcionario público.

En la primera conversación, que data del 26 de noviembre del 2021, el hermano de la jefa de Estado le dijo a la exasesora de Dina Boluarte, Maritza Sánchez, quien en ese momento se desempeñaba como directora de la DRELM, que se reunió con “gente de (César) Acuña” y de Acción Popular a fin de bloquear la moción de censura que impulsaba el Congreso contra el exministro de Educación, Carlos Gallardo.

En tanto, en el segundo diálogo el hermano de la jefa de Estado habla de hacer cambios en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) y de la posibilidad de contratar directamente en el Ministerio de Educación, pese a no desempeñar ningún cargo público en el sector.

Tras conocerse estos audios, desde el Ejecutivo aseguraron que dichas grabaciones no prueban nada y que Nicanor Boluarte no interviene en ninguna institución del Estado.

“Me queda clarísimo que él (Nicanor Boluarte) no tiene ninguna influencia, por lo menos en mi sector puedo dar fe de que no he visto ningún atisbo que pueda evidenciar o sospechar que él interviene en alguna institución. Creo que aquí estamos muy lejos de tener una intervención oscura de alguien, la presidenta siempre se ha mostrado transparente y yo confío en la transparencia de la presidenta”, indicó el ministro de Salud, César Vásquez.

El titular del Minsa consideró que las investigaciones determinarán si hay algún hecho irregular en torno al pariente de la presidenta.

“Las investigaciones lo determinarán así porque estoy seguro de que no hay corrupción ni antros ni lugares oscuros para manejos de los recursos del Estado en este Gobierno”, aseveró.

Nicanor Boluarte se encuentra bajo investigación en el Ministerio Público. (Foto: Archivo GEC)

No es funcionario público

Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, dijo no encontrar nada irregular en la conversación de Boluarte con Sánchez. En ese sentido, enfatizó que el hermano de la presidenta “no es funcionario público”.

“El Ministerio Público ha abierto una carpeta fiscal, yo no podría opinar al respecto; pero sí quisiera recalcar que el señor Nicanor Boluarte no es funcionario público, por lo tanto, uno como ciudadano puede llevar a cabo las acciones que crea correspondientes”, indicó a RPP.

A su juicio, dicha conversación no es irregular debido a que Boluarte dialoga con una funcionaria del Minedu, “en la cual indica ciertos aspectos, pero no veo carácter delictivo o algún tipo de falta que pudiera hacer contra la funcionaria o contra él”.

Respecto a si estas denuncias afectan la imagen del Gobierno, Chávez Cresta recalcó que hay una diferencia abismal con la gestión del expresidente Pedro Castillo.

“En ese gobierno no había una apertura con la prensa, no transparentaban nada y están comprobándose actos de corrupción. No hay ninguna información de que existan actos de corrupción en el presente gobierno”, puntualizó.

