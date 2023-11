El Pleno del Congreso debatirá y votará hoy, a partir de las 4:00 p.m., las dos mociones de censura que pesan en contra del ministro del Interior, Vicente Romero, quien es criticado por su presunta incapacidad y falta de liderazgo en el sector para luchar contra la criminalidad.

Al respecto, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, salió en defensa de su colega y recordó que este cuenta con el respaldo de todo el Gabinete Ministerial.

“Desde el Gobierno, tal como lo ha manifestado el presidente del Consejo de Ministros, la señora presidenta de la República, nuestro total respaldo al ministro del Interior en las acciones que viene llevando”, dijo en conferencia de prensa.

LEA TAMBIÉN: Gobierno evalúa rediseñar estrategia para combatir extorsión en zonas declaradas en emergencia

Remarcó que no se debe olvidar que las diversas medidas y procesos que se vienen llevando a cabo para combatir la inseguridad ciudadana no se dan de un momento a otro, por lo que reiteró que “de la noche a la mañana no podemos tener los resultados que queremos y esperamos” y que hay que tener paciencia.

En ese sentido, se preguntó “¿qué solucionamos censurándolo (al ministro del interior) y colocando a otro profesional?”.

“¿Vamos a solucionar los problemas?, ¿y el trabajo que se ha venido llevando a cabo, no ahora, no ayer, no hace una semana, si no hace más de cinco meses con esta reforma de normas y acciones operativas que se viene llevando a cabo?”, se preguntó.

Chávez Cresta dijo estar convencido que, en el marco de la democracia, hoy el Congreso hará un análisis y reflexión correspondiente para ver qué es lo mejor para el país.

“No para el Gobierno, no para algunas personas, sino para el país”, apuntó.

Hoy el Pleno del Congreso debatirá las dos mociones de censura que pesan en contra del ministro del Interior, Vicente Romero.

Se incrementará presencia de FF.AA. en puntos críticos

Más temprano, Romero anunció que el estado de emergencia se extenderá por 60 días más en San Juan de Lurigancho (SJL), San Martín de Porres (SMP) y en los distritos de la provincia de Sullana (Piura).

Añadió que, a pedido de los alcaldes y ante la proximidad del fin de año, se levantará la restricción de eventos sociales y espectáculos en el horario comprendido entre las 00:00 y las 04:00 horas.

Al ser consultado por la prensa, Chávez Cresta indicó que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) incrementarán su presencia en los puntos críticos de mayor incidencia delictiva de dichas jurisdicciones.

En ese sentido, informó que se verá mayor presencia de las FF.AA. tanto en recursos humanos como en recursos logísticos, a fin de apoyar los esfuerzos de la Policía frente la inseguridad.

“En ese camino vamos y en los próximos días vamos a ver los resultados”, anotó.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.