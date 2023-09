El pleno del Congreso interpeló al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, a raíz de la muerte de cuatro soldados producto de un enfrentamiento con narcoterroristas en la zona del VRAEM durante la emboscada terrorista en Putis, Ayacucho, el 4 de setiembre, así como las acciones de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Tras su presentación Chávez Cresta sostuvo que “no renunciará”, pues consideró que logró absolver las interrogantes del pliego interpelatorio y en todo caso indicó que su hubiera más preguntas por parte de las bancadas o legisladores las podrá responder.

Si bien durante su presentación en el Congreso fue cuestionado por distintas bancadas, hasta ahora no se tenía conocimiento de que se esté preparando una moción de censura en su contra.

La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) quien impulsó la interpelación durante el debate llamó “mentiroso’ al ministro de Defensa”.

“Lo vimos balbuceando una proclama sin contenido, mostrando una falsa preocupación por nuestros compatriotas caídos y fingiendo que tiene una estrategia para luchar contra el narcoterrorismo, porque es un mentiroso”, expresó.

Interpelación a Jorge Chávez ministro de Defensa responde ante el Congreso. Fotos: Anthony Niño de Guzmán / GEC

Mientras tanto, la congresista Lady Camones, de Alianza para el Progreso (APP), se manifestó en contra de una posible censura.

En tanto, el congresista Arturo Alegría, vocero de la bancada de Fuerza Popular, calificó de “insuficientes” las respuestas del ministro. “No existe un mea culpa del Estado a través del ministro y me parece una falta de respeto que vengan a decir que aumentará un presupuesto que hoy no gastan. Hoy, a mediados de septiembre, no han ejecutado más del 30 %. El presupuesto asignado por la lucha contra el terrorismo no es gastado”, anotó.

Por su parte, la congresista Margot Palacios (Perú Libre) acusó a Chávez Cresta de profundizar “la estrategia” de represión contra los manifestantes que cuestionan al gobierno de Dina Boluarte. “Hace tiempo que Chávez debió renunciar por respeto a las víctimas”, indicó.

Durante su interpelación Chávez Cresta, sostuvo que su sector “sí cumplió” con informar a la opinión pública sobre la muerte de los cuatro militares en Putis, Ayacucho.

“Las primeras versiones del enfrentamiento contenían informaciones incompletas, distorsionadas e inexactas. Se dijo que entre los miembros de la patrulla había fallecido un efectivo policial, lo cual se determinó que no era verdad, pues había resultado herido”, indicó el titular del Ministerio de Defensa.

Además, indicó que se han realizado más de dos mil operaciones militares contra el terrorismo en el primer semestre del año y que uno de los objetivos de su cartera es “desarticular el aparato terrorista en el Vraem al 2026″.

