Luego de la caída de 7.2% en el 2023, la inversión privada volvería a mostrar cifras positivas este año. Ahora el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyecta que el gasto privado crezca 2.4% debido a la recuperación de la inversión minera y no minera.

De acuerdo con el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) del MEF, la inversión minera tendría un crecimiento de 2.1% en el 2024, acelerándose debido al inicio de la construcción de proyectos de ampliación y reposición, y mayores inversiones en sostenimiento y exploración minera.

Tras la contracción de 10.5% que tuvo la inversión minera el año pasado, ahora se espera que la a ejecución de proyectos de ampliación y reposición aumente a US$ 3,101 millones, destacando proyectos como la reposición de Antamina (US$ 1,604 millones), Chalcobamba I (US$ 130 millones), y la ampliación de Toromocho Fase II (US$ 815 millones).

Este año también se espera que las mineras inviertan en obras de sostenimiento que contribuirán a incrementar su producción, entre ellas la mejora de las operaciones de la mina Cerro Verde (US$ 645 millones), la modificación de instalaciones y apoyo de actividades operativas en Cuajone (US$ 692 millones), y la continuidad a las actividades de explotación subterránea de San Rafael (US$ 412 millones).

Asimismo, se espera un dinamismo de las inversiones en exploración minera ante la aceleración de las certificaciones ambientales y la adopción de medidas de simplificación administrativa. Según datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), a abril de este año, los proyectos en la cartera de exploración minera aumentaron de 70 a 75 y de ellos 32 ya están en ejecución o por ejecutarse por un valor de US$ 253 millones.

Cabe mencionar que, el Minem anunció el inicio de la primera fase de la Ventanilla Única Digital Minera para la etapa de exploración en febrero, y también, de inicios de diciembre de 2023 a mediados de febrero, otorgó la certificación ambiental a 15 proyectos de exploración minera que representan una inversión de US$ 92,7 millones.

Otras inversiones

En cuanto a la inversión no minera, el MEF estima que esta se expandirá 2.5% en el 2024 luego de la caída de 6.8% reportada el año pasado. Esta recuperación se espera ante la aceleración en la ejecución de grandes proyectos de infraestructura, lotes de explotación de hidrocarburos e inversión diversificada.

Según proyectan, esto se vería favorecido por un escenario de flexibilización de los costos de financiamiento, mejora de las expectativas de inversión y moderación de precios de construcción.

Solo la inversión en infraestructura crecería 15.2%, manteniéndose dinámica, aunque con un avance menor al del 2023 (22.5%). El resultado de este año se proyecta por la aceleración en la ejecución de grandes proyectos de infraestructura de transporte que sumarán una inversión de alrededor de US$ 1,519 millones, entre los cuales están la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, la ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez, los aeropuertos regionales, y el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay.

Por ejemplo, este año se invertirá US$ 1,200 millones en concluir la ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez, que estará listo en el 2025; se gastarán US$ 770 millones en el Puerto de Chancay, que se inaugurará en diciembre; y se aumentarán las inversiones en la construcción de estaciones de la Línea 2 del Metro, que a marzo ya ha avanzado con un 55% de su presupuesto de US$ 5,346 millones.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) espera retomar el crecimiento de la inversión minera y no minera este año con el impulso de una serie de proyectos.

Este año también se tendrán inversiones iniciales de la cartera de Asociaciones Público – Privadas (APP) adjudicadas en los últimos años y mayores inversiones en el sector telecomunicaciones. Solo la inversión en infraestructura de telecomunicaciones sumaría alrededor de US$ 1,348 millones, por encima de los US$ 1,186 millones del 2023.

Mientras que la inversión en hidrocarburos también volverá a crecer, siendo 21.7% mayor que el año pasado ante un mayor desembolso en obras de explotación y exploración. En explotación se espera que las inversiones sumen US$ 463 millones y en exploración ascenderían a US$ 38 millones.

En ese aspecto, se esperan mayores gastos del sector privado en los lotes 192, 95 y 56 para la explotación de hidrocarburos. Para exploración, se esperan inversiones en los lotes XXIII, Z-61, Z-62, y Z-63.

Por último, en inversión diversificada las inversiones retornarían al terreno positivo. Tras el retroceso de 8.1%, se estima que este tipo de inversión crecería 1.6% impulsada por la recuperación de las inversiones en el sector retail e inmobiliario en un escenario de flexibilización progresiva de los costos de financiamiento, moderación de precios de construcción y mayor soporte a la vivienda social.

