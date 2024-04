ProInversión informó que las inversiones público–privadas se han reimpulsado en los últimos 15 meses, periodo en que se adjudicaron 16 proyectos por más de US$ 6,100 millones en rubros como energía, telecomunicaciones, salud, infraestructura vial y puertos, de acuerdo a la agencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En dicho periodo se adjudicaron 10 proyectos eléctricos por US$ 1,369 millones que beneficiaron a pobladores de Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Huánuco, Arequipa e Ica.

Además, se adjudicaron dos más en el sector telecomunicaciones. Estos son Bandas de Espectro Radioeléctrico AWS-3 y 2.3 GHz para internet y telefonía móvil 4G, cuyas inversiones estimadas están alrededor de los US$ 640 millones.

En tanto, otros dos proyectos corresponden a los Hospitales Especializados de EsSalud en Piura y Chimbote por US$ 323 millones.

Los proyectos adjudicados, en la modalidad de Asociaciones Público – Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA), contribuyen al crecimiento y desarrollo sostenible del país, así como a la generación de empleo, mejoras de la competitividad y calidad de vida para más peruanos, aseguró el director ejecutivo de ProInversión, José Salardi.

Vale recordar que las últimas adjudicaciones destacadas corresponden al Nuevo Terminal Portuario San Juan de Marcona (US$ 405 millones) y el Anillo Vial Periférico (US$ 3,396 millones). En ambos casos ProInversión resaltó que ambos proyectos fueron entregados a inversionistas globales con amplia experiencia en ejecución y desarrollo de obras similares, además de tener un respaldo financiero.

¿Camino a la meta?

ProInversión también recordó que pretenden adjudicar 26 proyectos mediante la modalidad APP y PA este 2024. El monto de inversión propuesto es de US$ 8,000 millones. Según la agencia, con las adjudicaciones que van en el año, ya alcanzaron el 48% de la meta.

“Se tiene en cartera el Ferrocarril Huancayo – Huancavelica (US$ 394 millones), Longitudinal de la Sierra Tramo 4 (US$ 1200 millones), 15 proyectos del sector eléctrico (US$ 900 millones) y la Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) Puerto Maldonado (US$ 98 millones), entre otros”, indicó ProInversión respecto a los proyectos pendientes de adjudicar que permitirían alcanzar el objetivo trazado para APP y PA.

