Así lo advirtieron diversos especialistas, que señalaron que tal retraso -que atribuyen a la tramitología estatal- está teniendo ya consecuencias: desde el uso de generación de emergencia, a cortes y restricciones del suministro del servicio de electricidad en diversas zonas, hasta ser un freno al ingreso de proyectos de generación con energías renovables no convencionales (RER).

En una reciente exposición que realizó durante el evento Perú Energía Sur, el presidente del COES, César Butrón, señaló que (en los últimos años) el sistema troncal de transmisión ha ido creciendo como se necesita, pero donde hay problemas, es en las instalaciones de transmisión de conexión (ITC).

¿Qué son las ITC?

Las ITC son líneas de interface (subtransmisión) que deben conectar la red troncal del SEIN (alta tensión) con las redes de distribución de la electricidad en las ciudades del interior, y que hasta antes del 2018 estuvieron abandonadas, y cuya planificación el Ministerio de Energía y Minas (Minem) encargó al COES (Comité de Operación Económica del SEIN) recién el 2018, según explicó Butrón.

Desde entonces, indicó que ese comité (encargado de administrar el SEIN), se empezó a poner al día con los proyectos de ITC de forma que -a través de ProInversión- se puedan adjudicar, a razón de 20 obras por año.

“Eso (los proyectos ITC) va a pasar a ProInversión, que tiene una carga terrible, y debe lanzarlas cuanto antes, porque eso ya viene muy atrasado”, aseveró en su exposición.

Cuellos de botella

Pero, además, indicó que la red de distribución eléctrica (en ciudades del interior, a cargo, en su mayor parte, de empresas estatales) tiene también atrasos, por la cantidad de filtros que deben pasar (en el Estado) para que les aprueben las inversiones y tarifas, a lo que sumó que el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) no les permite endeudarse para financiar estas obras.

“Entonces, si sumamos a todo esto, la situación del sistema de transmisión completo (red troncal, subtransmisión y distribución) es realmente preocupante, porque ya empiezan a aparecer cuellos de botella en las regiones”, aseveró.

Eso, según indicó, se refleja en que surgen en diversos lugares pedidos en el sentido de que, como no alcanza la transmisión, deben empezar a cortar (el servicio eléctrico) a los consumidores, y solicitan al Minem les autorice a usar generación de emergencia.

Detalló que esa situación ha ocurrido en Piura, Moyobamba, va a pasar en Pichanaqui (Junín) y lo están requiriendo empresas como Electroriente, e Hidrandina, para la zona de Virú.

¿Cuántos proyectos en ITC tiene ProInversión para 2024?

Según el portal de ProInversión, para el 2024 esa agencia tiene en cartera la adjudicación de cuatro proyectos de transmisión que incluyen sistemas de instalaciones de transmisión de conexión (ITC).

La buena pro de esas iniciativas, que comprenden diversas regiones, se otorgaría en mayo, agosto, setiembre y el cuarto trimestre de este año, y suman inversiones en conjunto por US$980.8 millones.

Por su parte, el ex viceministro de Energía, Arturo Vásquez, indicó en el mismo evento que, si bien el 2023 ProInversión licitó proyectos de transmisión por US$1,300 millones, aún estamos atrasados porque hay una “tramito-permisología” que impide a esa agencia licitar más rápido.

Impacto en proyectos de generación RER

Acelerar esas iniciativas estatales, anotó, requiere una coordinación con el MEF, Osinergmin y todos los que deben emitir opinión para que los proyectos en APP se saquen a concurso, pero además se deben garantizar condiciones macroeconómicas estables.

Indicó que, si esos retrasos no se resuelven, tampoco van a poder prosperar los proyectos de nueva generación eléctrica basada en energías renovables no convencionales (RER), pues no habrá forma de cómo llevar su producción a las zonas de consumo.

Problemas en las distribuidoras estatales

De otro lado, César Gutiérrez, especialista en temas de energía, observó que hay serias deficiencias en el servicio que tienen las 11 empresas distribuidoras de electricidad estatales que están en el ámbito del FONAFE.

Esa situación, anotó, sería el origen la falta de inversión principalmente en sistemas de transmisión en su área de concesión (Sistema Complementario de Trasmisión), aun cuando dichas empresas atienden a 5.45 millones de hogares, que hacen el 61% del total nacional.

El problema, anotó, es que esas firmas obligatoriamente destinan parte de sus utilidades netas al fisco, y lo que les queda que podría destinarse al desarrollo de proyectos necesarios, pasan por el filtro del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE).

El producto final es que, al cierre del 2023 se estima que las distribuidoras del ámbito del FONAFE tiene US$266 millones de obras que no realiza, y que, según indicó, se refleja en prolongadas interrupciones de sus servicios.

Detalló que, según la medición de interrupciones (de Osinergmin) mensualmente tienen un promedio de 2.42 horas fuera de servicio (29.04 horas anuales), mientras que en Lima Metropolitana las interrupciones son de 11.51 horas anuales.

SOBRE EL AUTOR Elías García Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.

