Ahora que las ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos comienzan a desacelerar, Ford Motor Co. anunció que retrasará el lanzamiento de nuevas camionetas eléctricas y un nuevo SUV eléctrico grande a medida que agrega híbridos de gasolina y electricidad a su línea de modelos.

La compañía de Dearborn, Michigan, informó el jueves que una nueva camioneta eléctrica muy publicitada que se fabricará en su nueva planta en Tennessee se retrasará un año, hasta 2026.

El gran SUV eléctrico, con tres filas de asientos, se retrasará dos años, hasta 2027, en la fábrica de la compañía en Oakville, Ontario, cerca de Toronto.

El retroceso sucede cuando el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos se desaceleró al 2.7% en el primer trimestre del año, muy por debajo del aumento del 47% que impulsó ventas récord y una participación de mercado del 7.6% el año pasado. Las ventas de vehículos nuevos en general crecieron alrededor de un 5% y la cuota de mercado de vehículos eléctricos disminuyó a 7.1%.

Sin embargo, las ventas de híbridos crecieron un 45% de enero a marzo, al tiempo que las ventas de los híbridos enchufables, que pueden recorrer una corta distancia con batería antes que se active un sistema de gasolina y electricidad, subieron un 34%, según Motorintelligence.com.

Ford también indicó que “espera ofrecer” versiones híbridas de todos sus vehículos de pasajeros a gasolina para finales de la década en Norteamérica.

Analistas de la industria afirman que la mayoría de los primeros en adoptar tecnología y quienes quieren reducir las emisiones ya han comprado vehículos eléctricos. Las automotrices ahora tienen que convencer a los compradores escépticos de que se vuelvan eléctricos, pero esos clientes temen un alcance limitado y una falta de estaciones de carga.

Ford espera que las pérdidas antes de impuestos de su unidad de vehículos eléctricos aumenten de 4.700 millones de dólares el año pasado a un rango de US$ 5,000 a US$ 5,500 millones este año. Pero prevé que los vehículos comerciales generen entre US$ 8,000 y US$ 9,000 millones, en comparación con los US$ 7,200 millones de 2023. Se espera que los vehículos a gasolina y los híbridos generen entre US$ 7,000 y US$ 7,500 millones, aproximadamente lo mismo que el año pasado.

