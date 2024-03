La marca estadounidense anticipa a G de Gestión que seguirá ampliando su variado portafolio con nuevos modelos de SUV, pick-ups y vehículos híbridos. “Este año tendremos cuatro lanzamientos”, afirma Saco. Aunque en el 2023 Ford Perú presentó cinco lanzamientos, y en el 2021 fueron ocho en total.

Durante el primer trimestre de este año, la marca ya ha anunciado la preventa exclusiva del Ford Mustang, uno de sus modelos más emblemáticos, que además celebra su 60 aniversario desde su creación.

“Apostaremos por fortalecer nuestro segmento de pick-ups, así como nuestro portafolio de SUV y vehículos híbridos, introduciendo nuevos modelos para continuar con el crecimiento constante que ha experimentado la marca desde la apertura de nuestras oficinas en el 2014 como filial de Ford Motor Company”, destaca la ejecutiva.

Tras la reciente inauguración de su segunda tienda de ventas en Piura, Ford identifica “un enorme potencial de crecimiento en el interior del país, gracias al importante incremento comercial e infraestructural”; aunque reconoce que las ventas de vehículos siguen concentrándose predominantemente en Lima.

“El año pasado inauguramos tiendas de ventas en Tarapoto, Huaraz y Lima, reforzando nuestro compromiso de acercarnos a nuestros clientes con una mayor cobertura en todo el territorio peruano. Actualmente, contamos con 22 puntos de venta y 19 de servicio en todo el país”, señala Saco.

Esta mayor presencia en el mercado contribuyó a que modelos como el Territory ascendieran del noveno al quinto puesto en el ranking de ventas del segmento de SUV pequeños. Mientras tanto, la nueva Ranger escaló del quinto al segundo lugar dentro del segmento de pick-ups medianas al cierre del 2023.

Vehículos electrificados

Uno de los segmentos que más creció en el 2023, dice Saco, fue el de vehículos electrificados. El desempeño positivo en ventas responde a que las marcas han puesto una mayor oferta a disposición de la población. La Asociación Automotríz del Perú (AAP) reportó que, solo en enero de este año, “se registró la mayor venta mensual de vehículos eléctricos desde que se tiene registro”, con 509 unidades adquiridas, superando en 70.2% al volumen observado en enero del año pasado (ver cuadro).

“En nuestro caso, contamos con tres productos disponibles que se adaptan a diferentes estilos de usuarios: Escape Híbrida, Maverick Híbrida y F-150 Híbrida, todos con tecnología autorrecargable, por lo que no necesitan ser enchufados. Además, desde el 2023, Ford Motor Company anunció diversas acciones de descarbonización para Sudamérica con la llegada de tres vehículos electrificados a la región en diferentes segmentos de mercado: Mustang Mach-E, E-Transit y Maverick Híbrida”, indica Saco.

Durante los próximos cuatro años, la compañía invertirá US$ 50,000 millones a nivel mundial en vehículos eléctricos y baterías para lograr una producción de dos millones de unidades al año para fines del 2026. Sus objetivos globales también incluyen tener todas las instalaciones abastecidas con 100% de electricidad de fuentes renovables para el 2035 y alcanzar la neutralidad de carbono para el 2050.

Tendencias

Ford señaló que su flota seguirá priorizando la conectividad, la asistencia, el infoentretenimiento y la propulsión eléctrica. En ese sentido, Saco detalla que los usuarios de la marca pueden acceder al portal Ford Pass Pro para revisar en tiempo real los datos del vehículo como alertas preventivas, correctivas y de mantenimiento, así como el consumo de combustible, odómetro, entre otros. La marca también cuenta con un programa de monitoreo inteligente mediante el cual personal especializado brinda soporte sobre señales que puedan afectar la operatividad de la unidad.

“En el Perú contamos con la versión híbrida de Escape, Maverick y F-150 que cuentan con tecnología autorrecargable que no necesita estaciones de carga y que ofrece una mayor eficiencia energética. Y en infoentretenimiento, el sistema de conectividad SYNC®4, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, ofrece pantallas táctiles de alta resolución, integración con voz natural y capacidades de entretenimiento ampliadas, incluyendo opciones de audio premium y conectividad Wi-Fi en tiempo real”, resalta.

“Orgullosa de los kilómetros recorridos”

Fiorella Saco, gerente de marketing de Ford Perú.

¿Cómo te aventuraste a entrar en el mundo del sector automotriz?

Mi trayectoria en el sector comenzó hace 15 años cuando decidí combinar mi formación profesional con mi interés por las marcas globales. Desde el inicio me cautivó el dinamismo y la competitividad de la industria. No solo se trata de la adquisición de un bien sino de ser parte de la vida de los clientes y acompañarlos en las diferentes etapas que se encuentren, creando recuerdos y anécdotas. Ha sido y sigue siendo una aventura emocionante y gratificante. Me siento orgullosa de los kilómetros recorridos y de haber sido parte del éxito de algunas marcas automotrices durante estos años.

¿Qué camino seguiste para mantenerte 15 años en este sector?

He tenido la oportunidad de trabajar y formar áreas de marketing con una visión integral y equipos compuestos de profesionales de gran calidad humana. Mantenerme vigente en el sector ha sido y es un proceso de aprendizaje continuo. Estar al día con las últimas tendencias, tecnologías y prácticas del sector ha sido fundamental para ello, así como la automotivación y la búsqueda de fuentes de inspiración que me permiten sacar provecho a cada oportunidad que se presenta. He sido parte de cómo la industria ha evolucionado, desde la llegada de los vehículos híbridos/ eléctricos al país hasta la creciente importancia de la sostenibilidad y el foco en la experiencia del cliente.

¿Cómo te preparas en un sector que, en los últimos años, ha dado saltos importantes a nivel tecnológico?

Me aseguro de mantenerme actualizada sobre las tendencias del mercado, competencia, oportunidades y estrategias de negocio mediante la participación en conferencias y programas de formación relevantes para mi campo. Asimismo, en Ford trabajamos con otros países de la región, lo que me permite intercambiar conocimientos, perspectivas, mejores prácticas y la facilidad para acceder a nuevas tecnologías, herramientas y sistemas. Por otro lado, el fomentar un ambiente de innovación y creatividad en el equipo, una mentalidad ágil lista para ajustar nuestras estrategias en respuesta a los cambios del mercado y las demandas de los clientes, así como desafiar el status quo nos permite encontrar soluciones eficaces para abordar los diversos desafíos de la marca. También es importante buscar oportunidades de colaboración y asociación con otras empresas para aprovechar sinergias que permitan compartir recursos y conocimientos, que nos ayudan a fortalecer nuestra posición en el mercado y a impulsar el crecimiento.

¿Cómo fomenta Ford la igualdad en la empresa?

Tenemos varias iniciativas, como el grupo de afinidad “Women of Ford” y la adhesión a los Principios de Empoderamiento de las Mujeres, creados por ONU Mujeres y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas para promover la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres en el lugar de trabajo y en la comunidad. Además, la empresa apoya a las mujeres ingenieras y reconoce su papel en la innovación y la movilidad.

Respecto al avance en la participación de mujeres en Ford, se han implementado programas de desarrollo específicos para nosotras, como shadowing, mentoring y coaching. También, se realizan rondas de conversación para abordar temas complejos como el síndrome del impostor, los techos de cristal y las microagresiones. La empresa impulsa el aumento de mujeres en posiciones de liderazgo a través de sus programas de Recursos Humanos. En cuanto a las estrategias para dirigirse al público femenino, Ford destaca a mujeres talentosas en la compañía para inspirar a otras colaboradoras. Además, se enfoca en crear un ambiente inclusivo y de apoyo, brindando oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional que promuevan la igualdad de género.