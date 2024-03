“Hay dos obstáculos levemente superados con respecto a hace 30 años”, indica Mariana Rodríguez, miembro de Women Corporate Directors. En primer lugar, aunque “ahora ya hay mujeres en directorios, esto es algo mínimo”. Su afirmación coincide con lo revelado en la reciente encuesta “Directorios en el Perú” de EY: solo el 4% del universo de presidentes de directorio son mujeres. Y, en cuanto a presidentes de comités de directorio, el 18%.

El otro obstáculo al que se refiere Rodríguez está relacionado con el síndrome del impostor: esa sensación errónea de no sentirse preparadas para liderar un cargo, pero que en este camino ha ido desapareciendo. “Ahora somos más empoderadas”, asegura.

María Pía Palacios

-Presidenta del Directorio de Caja Arequipa

Tuvo el “papá más feminista del mundo” y la posibilidad de escoger. María Pía Palacios reconoce que habla desde la ventaja de haber accedido a la mejor educación. “Soy una privilegiada”, recalca. Esa alta preparación, sin embargo, no la hizo ajena a reacciones negativas de algunos conocidos cuando fue elegida presidenta de directorio la primera vez. “Especialmente en provincia, donde todavía seguimos trabajando en equipos masculinos”, dice. Hoy su mesa la conforman solo hombres. “Soy consciente de que, en mi región, pocas mujeres podemos llegar a altos puestos. Por eso es importante ser un modelo”. En las próximas semanas deberá presentar a la Junta de Accionistas la mejor propuesta para fortalecer el patrimonio de Caja Arequipa, lo que genera, como es habitual, mucho debate interno.

“Los directores ofrecen sus propuestas, pero no solo buscamos dinero, sino que se alineen a nuestra filosofía”. Para la ejecutiva, la ética y el compromiso son claves en un directorio: ayudan a tomar las decisiones más acertadas. En esa línea, menciona que, cuando no encuentra esos factores en todos los miembros (los directores en las cajas son designados por diferentes instituciones), “me concentro en sacar el mayor valor de mi equipo: todos somos buenos en algo. No me enfoco en lo que no puedo controlar”. Además, incide en que desde hace 10 años los directores tienen responsabilidad sobre sus acciones.

Su bandera, agrega, es crear oportunidades para la mujer en las cajas municipales. A la fecha, el 52% de supervisoras son mujeres, pero en gerencias de línea no llegan al 20%, y a escala de presidencia de directorio, solo Palacios. “Cuando uno va viendo hacia arriba, las posibilidades se acortan”. ¿Un consejo que da? Nunca dejar de prepararse.

La presidenta de Caja Arequipa señala que tuvo claro desde pequeña que quería dedicarse al mundo financiero, “aunque mucha gente pensó que me complicaba la vida”.

Mariana Garland

-Presidenta del Directorio de Primera Corredora de Seguros

Garland rememora sus casi 30 años en la empresa familiar que cofundó junto con sus padres y hermanos. La eligieron presidenta del Directorio no solo porque era de las pocas personas que sacaron una certificación como corredoras de seguros en la década de 1990, sino también por ser hiperactiva, una cualidad que cree necesaria para liderar una organización. Aunque la retiraran de la empresa —escenario que no está ni cerca, indica—, “no me veo no haciendo nada después”. Actualmente es directora también en Maquisistema, así como vicepresidenta de la Asociación de Empresas Familiares del Perú.

“No he vivido una crítica por cuestión de género”, incluso cuando ha habido episodios en los que era la única mujer en el directorio, menciona. Ello se debe, explica, a la implementación de un buen gobierno corporativo que alienta a los trabajadores a respetar los valores y la ética empresarial. “Hasta ahora no me ha tocado solicitar el retiro de algún director”, ríe. Pero, de encontrarse en un escenario en el que se le cuestione por un tema de género, dice que buscaría un espacio aparte para conversar con la persona, para que empatice y se sensibilice.

Enfocada en el negocio, recuerda que el momento más tenso en su directorio fue en pandemia: un periodo de mucha preocupación y horas al día de intenso trabajo. Pero se tomaron todas las decisiones; por ejemplo, pedir el crédito de Reactiva Perú, trabajar desde casa y entrar en la digitalización. “Fue una época muy dura, pero de gran aprendizaje”. Pasado ese episodio, siente que en el 2023 marcó un hito importante: internacionalizar Maquisistema a Colombia.

“En mi trayectoria como ejecutiva y directora, nunca he dejado de estudiar y de mantenerme al día. Ahora estoy leyendo a Simon Sinek y a otros autores que me inspiran a crear empresas con propósito”, finaliza.

Maricarmen Fedalto

-Presidenta ejecutiva para Perú de G4S Security Services

“Varias veces he sido señalada por un tema de género, pero he preferido no darle importancia”, reconoce Fedalto. En algunas ocasiones, cuenta, ha enfrentado asertivamente a la persona. “Cuando hablas y aclaras cuál es el problema, pierden la valentía de seguir cuestionándote”, asevera.

Lleva 10 años en un rubro cuyos colaboradores son principalmente hombres: el de servicios de seguridad. Para llegar a la multinacional fue antes analista, jefa de producto, jefa de línea y gerente de servicio al cliente, entre otros cargos, en varias compañías principalmente de logística. Pero lo que ella considera más desafiante en este momento, y desde su posición, es la lucha contra el 70% de informalidad y la inestabilidad política del país. “Hace poco contabilizamos más de 50 cambios laborales en solo seis meses. Reportar esta situación a la matriz es retador, porque se siente un recelo de sus inversiones aquí”, comenta.

Por eso, hace recurso del carácter que su familia le ayudó a forjar para enfrentar cualquier escenario, afirma, aunque le gustaría hacerlo de la mano de más mujeres. Si bien la empresa cuenta con políticas corporativas que fomentan la igualdad de género, en el Perú todavía hay pocas mujeres que ingresan al servicio de vigilancia. “En el área administrativa sí hay una presencia fuerte y no hacemos diferenciación. Nos enfocamos en las capacidades”.

Fedalto es también directora en otras empresas, por eso, añade, se mantiene actualizada en temas de innovación y seguridad tecnológica. En el 2023, G4S cerró con un ligero crecimiento, pero para este año no descarta que la firma pueda expandirse más de 7%, de concretarse una compra que tiene en el radar. “Todo estará relacionado con el tema de seguridad”, sostiene. Además, está apuntando, con el visto bueno de la compañía, a que aumente la oferta de servicios de vigilancia a través de medios tecnológicos.

