¿Qué estudió?

Soy ingeniera de Computación y Sistemas de la Universidad de San Martín de Porres. Estudié un programa de dirección empresarial por la Universidad de Sabana en Colombia. Además, seguí una certificación profesional de transformación digital en el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

¿Cómo alcanzó roles de liderazgo?

No siempre me he desarrollado en roles técnicos, en algún momento de mi carrera alguien descubrió que tenía “soft skills” o habilidades blandas y eso me permitió entrar al mundo comercial.

¿Cambió su perfil?

La combinación de mi perfil de negocios y mi formación en tecnología, me permitía ser un traductor de las necesidades de los clientes o los partners con los que interactuaba, es decir, logré traducir sus necesidades en soluciones tecnológicas.

¿En qué compañías trabajó?, ¿eran tecnológicas?

Tengo más de 20 años en el mundo de la tecnología. Me he desarrollado en roles locales como regionales. Trabajé en compañías reconocidas en el mercado; pasando por Logicalis, Cisco y en el sector industrial, siendo la gerente de ventas de Siemens. Actualmente, me desenvuelvo como la country líder de Amazon Web Services (AWS) en Perú.

¿Cuál fue su mayor satisfacción profesional?

Ser la líder de AWS Perú es uno de los retos más lindos y grandes que tengo en mi carrera porque me confiaron una importante misión: abrir la primera oficina en Perú en 2021 y construir nuestra historia en el país.

¿Cuál fue su mayor desafío?

Mi mayor desafío empezó cuando decidí estudiar ingeniería, una carrera que era considera tradicionalmente de hombre. Aunque esto ha ido cambiando, todavía permanecen estereotipos. Recuerdo que estaba inscribiéndome para el examen de admisión y alguien me preguntó si no me gustaría estudiar algo “más fácil”, más para mujeres. Ese mensaje me ayudó a reafirmar que estaba tomando la decisión correcta. Mi papá me decía: “no permitas que nadie más que tú te diga lo que puedes o no puedes hacer, la dueña de tu futuro y de lo que quieras lograr eres solo tú”.

¿Cuáles son sus mayores pasiones?

A mí me gusta combinar mi vida profesional con una de mis más grandes pasiones, que es servir a la comunidad y a quién más lo necesita. Trabajo con diferentes proyectos de ayuda y de impacto social. Tuve la misión de ser la presidenta del Comité Organizador de Salud con Marinera Norteña, un evento benéfico dedicado a beneficiar a pacientes con diagnóstico con enfermedades raras o huérfanas y pacientes de la edad de la sabiduría en situación de abandono.

¿Cómo logró ser presidenta de Salud con Marinera Norteña?

Ingresé a Salud con Marinera Norteña por una historia muy personal, pero, también porque uní mis dos grandes pasiones: la ayuda social y la marinera. Algo que solo lo conocen algunas personas de mi mundo profesional porque me conocen desde hace años. He sido tres veces campeona nacional de marinera en Trujillo.

¿Lideró proyectos sociales?

Sí, he sido voluntaria por más de 14 años en “Operación Sonrisas” que beneficia a pacientes con deformaciones faciales. Soy una fiel creyente de que la ayuda social es uno de los mejores mecanismos que tenemos para fortalecer el trabajo en equipo.

Cena Coronación De Reinas "Salud con Marinera Norteña" 2019 Baile de exhibición de SM Karla Wong. (Foto: Momentos de Marineras)

¿Qué anécdota le marcó en su vida profesional?

Fui manager por primera vez y dirigí a un grupo donde el 90% eran hombres. Esta empresa tradicional del mundo industrial se caracterizaba por tener puestos de liderazgo a hombres extranjeros y mayores. Entonces, tuve mi primera reunión regional y nunca voy a olvidar que entré a la sala y ver las caras de sorpresa porque era la primera vez que alguien se enfrentaba a una manager mujer dentro de la compañía y que además era mucho más joven que ellos. Entonces, para mi esta experiencia me motivó hacer la operación de Perú la más exitosa de la región. De hecho, ese año ganamos dos premios, uno por el proyecto más innovador y el segundo, por el país de mayor crecimiento de la región.

¿Qué sacrificó para lograr su actual puesto de líder en Amazon?

Yo no lo veo como un sacrificio, lo consideró como una inversión de lo que quería lograr en mi vida. No puedo quejarme de que no haya podido hacer lo que yo quería a nivel personal y profesional. Al contrario, soy una de las personas que más tiene que agradecer del hecho de haberse podido desarrollar en todo lo que se ha propuesto.

