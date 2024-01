¿Cuál fue su primera experiencia laboral?

Mi primera experiencia fue en una farmacia que tenía mi papá. Tenía 12 años. Era un poco inquieto en la escuela y me daban vacaciones extras. Para compensar el tiempo, yo trabajaba y fue la primera vez que gané dinero. Me pagaban por ayudar y limpiar, era sencillo, pero me enseñaron algo importante: la responsabilidad y el impacto del trabajo en las personas.

¿Qué es lo que más valora de los miembros de tu equipo de trabajo?

La diversidad de pensamiento. Me gusta fomentar innovación. Mi equipo dice que tengo un perfil creativo, entonces trato de fomentar mucho ese espíritu, pero siempre pensando que se necesita un análisis crítico. Otro tema vital es la empatía y buena comunicación porque genera una dinámica colaborativa. Busco que mi equipo me haga ‘push’, es decir, me desafíe a ser mejor.

¿Alguna anécdota relacionado al trabajo que recuerdes con especial cariño?

En el 2021 me invitaron al Encuentro de Líderes Empresariales en Perú. Hablamos sobre innovación de Google, era un auditorio abierto. Creo que transmití buena vibra y la gente empezó a hacer olas y hubo mucha energía. Alguien me gritó desde la audiencia para tomarse una foto conmigo. Respondí que sí, me sentí muy halagado. Se subió una señora que se llama Ludomilla, era de Piura. Me dio un abrazo y me agradeció porque las herramientas de Google la ayudaron en su emprendimientos. Me emocionó súper fuerte porque no me lo esperaba. Fue un momento muy bonito.

¿Cuáles son tus no negociables en el trabajo?

Algo que no estaría dispuesto a negociar es que la gente con la que trabaje no fuera comunicativa. No es negociable que exista un equipo que no se comunique y no haga empatía para lograr un objetivo.

¿Practicas algún deporte?

Sí, me gustan los deportes que entretengan, como el paddle.

¿Consideras que es una actividad importante para ser buen jefe?

Pienso que sí. Los deportes se hacen la mayoría de las veces en equipo. Y si no congenias con el equipo, es difícil que se gane. Eso se transmite a las personas para encontrar la manera de orquestar una forma de llegar al objetivo.

¿Te gusta el fútbol?

Sí, soy seguidor del América de México. Me lo heredó mi papá. Había mucho fanatismo en mi familia.

¿Alguna meta en el corto plazo?

Seguir mejorando en el Paddle. Mis amigos han avanzado más que yo y tengo una espinita de seguir mejorando. Soy muy competitivo. También retomar la bici de montaña.