Estas importaciones de insumos usados para los procesos productivos de bienes y servicios crecieron 19% en enero y para febrero lograron un avance de 10.7% luego de las negativas cifras que tuvo durante la mayor parte del 2023.

Como publicó el BCRP el año pasado, las importaciones de bienes de capital cayeron 2.2% en promedio, mientras que la inversión privada se contrajo en 7.2%, debido a la menor producción en el país. Para este año, se espera que la inversión privada vuelva a crecer a una menor tasa (2.3%), aunque esta proyección mejoró recientemente gracias al avance en la importación de bienes de capital y del consumo interno de cemento.

Mes Millones (US$) % Octubre 1,305 13.1 Noviembre 1,177 5.8 Diciembre 1,256 0.1 Enero 1,119 19 Febrero 1,078 10.7

Para el ex viceministro de Economía, Carlos Casas, aún no estaríamos viendo una recuperación total. Según indica, este resultado evidencia un rebote para la inversión privada, pues el panorama aún no es tan claro como para asegurar que se trata de una verdadera recuperación en la economía.

“ Lo que estamos viendo es un efecto rebote, se vuelve a los antiguos niveles, pero todavía habría que ser cautos para tener una señal clara . Las expectativas (de los empresarios) también están mejorando, pero todavía habría que tener una visión clara para ver si se consolida o no esta tendencia”, comentó a Gestión.

Casas indica que el aumento de las importaciones de bienes de capital también podría deberse al mantenimiento que hacen las empresas, para lo cual necesitan traer equipos y piezas del exterior, pero no implicaría precisamente un impulso a la inversión.

El economista señala que se podría tener mayor claridad sobre el avance de la inversión privada a mediados de año, precisamente en julio, cuando se tenga más información de la recuperación de este indicador. Asimismo, se necesitaría tener en cuenta otros factores para saber que la inversión privada se está recuperando, como el desempeño de los materiales de construcción y el consumo de energía.

Por su parte, Pedro Grados Smith, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima, considera que los resultados que se observan de la importación de bienes de capital sí son una señal de la dinámica que se esperaría de la inversión privada para el primer trimestre.

El economista sostiene que ya estamos viendo una recuperación tanto de la inversión privada como de la economía en general e incluso podría decirse que estamos fuera del periodo de recesión.

“Yo diría que hay una mezcla de cierta recuperación de la confianza y cierto crecimiento más allá del rebote, no el suficiente, pero por lo menos ya no estamos en territorio negativo. Creo que será importante esperar los resultados del semestre para ver si se mantiene ese relativo entusiasmo y esa mejora ”, refiere.

La directora de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Claudia Sícoli, coincide en que, con los recientes resultados de importaciones de capital, sí podríamos hablar de una recuperación de la inversión privada.

“El hecho de que sea inversión contenida o inversión nueva no modifica esa expectativa positiva para la economía. Este incremento de importaciones lo que está mostrando es que no solo se está mejorando, sino que está creciendo a un ritmo acelerado ”, sostuvo.

Además, señala que estas importaciones podrían dar una expectativa no solo de crecimiento en el primer trimestre, sino también una expectativa de avance hacia mitad de año también.

“Recordemos que la inversión suele identificar o generarse en actividades que llevan más de un mes, entonces eso podría estar generando mejoras en la producción o en el comportamiento de la economía a mitad de año también”, agregó.

Riesgos

Pese a este avance en los primeros meses del año, Grados Smith advierte que aún se observan riesgos para la inversión privada, principalmente internos por la situación política en el país.

“El principal obstáculo para el crecimiento de la economía peruana sostenida tiene que ver con el funcionamiento de la política peruana porque los políticos pueden cambiar las reglas y si cambian las reglas las personas no están tan dispuestas a invertir porque su inversión dependía de determinadas normas y si las cambian su inversión podría no ser rentable ”, afirma.

Además de las medidas populistas que se proponen en el Congreso, Casas también señala que se generan riesgos por la falta de impulso a grandes proyectos de inversión, como los de minería e infraestructura, pues son estas las que dan señales al resto de inversionistas.

