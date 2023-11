La semana pasada Cuarto Poder reveló que el hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, se reunió en su vivienda del distrito de San Borja con funcionarios, proveedores del Estado y hasta con un alcalde.

Si bien el alcalde de Nanchoc (Cajamarca), Nixon Hoyos Gallardo, fue el visitante de Boluarte que más repercusiones generó, debido a que nueve días después de esa reunión su jurisdicción recibió cerca de S/ 20 millones para cinco proyectos de inversión, hay otro personaje que también llamó la atención y que le puede traer problemas al familiar de la jefa de Estado.

Se trata de Noriel Chingay Salazar, quien hasta la semana pasada se desempeñó como prefecto regional de Cajamarca. Renunció al cargo luego de conocer la denuncia que lo involucraba con Nicanor Boluarte.

Según el dominical, el exfuncionario habría negociado puestos de subprefectos de las provincias y distritos de Cajamarca a cambio de dinero y de conseguir firmas para la inscripción del partido político Ciudadanos por el Perú, que impulsa Nicanor Boluarte.

Los testimonios

Quien maneja alrededor de la Plaza de Armas de Cajamarca es Godo Vásquez Becerra. Fue consejero de esa región hasta el año pasado. Cuenta que aproximadamente en junio de este año una amiga lo invitó a la reunión de un nuevo partido político nacional. La cita fue a cinco horas del Centro de la región, en la provincia de San Miguel. Apenas llegó le sorprendió el lugar de la reunión, porque era la casa de la familia Chingay.

Cuenta el exconsejero que hubo dos hombres que habían llegado de Lima y que hablaban sobre la organización del partido. Ellos pidieron discreción y guardar los celulares.

“El prefecto, el prefecto presidía (la reunión). Había convocado a diferentes personajes para colocar el partido político”, añadió.

Hubo cerca de 300 personas y a todas se les entregó tres documentos. El primero fue una especie de Manual de Inscripción donde figuran los principios y valores del partido. Ahí se lee que nacen como una opción en medio de “un escenario de decadencia política”.

“Bueno lo que tenía entendido es que estaba detrás de todo esto el hermano. Me habían dicho que el hermano del presidenta estaba recolectando firmas (...) creo que esto se estaba haciendo en todas las provincias”, dijo Godo Vásquez.

En el documento también se lee los primeros objetivos del partido: “El partido debe tener como mínimo 70 comités provinciales en 18 regiones (...) más de 50 mil afiliados para no correr ningún riesgo”.

Por esa razón, cuenta el exconsejero, el segundo documento que entregaron en esa reunión fue este la ficha de afiliación al partido Ciudadanos por el Cambio, que impulsa Nicanor Boluarte. El combo era completo, porque en el caso ya estés afiliado a otro partido, ellos tenían en el tercer documento, la solución.

“La tercera ficha que tenían era la renuncia a otros partidos políticos y eso es personal (...) porque tú vas al Jurado Nacional de Elecciones a renunciar”, acotó.

El exconsejero no recibió esos documentos, se molestó y prefirió no participar más. Pero hubo un hombre que sí los recibió y cuando lo hizo se enteró que pedían dinero.

“Ellos le piden a los subprefectos S/ 3,000, S/ 5,000, que es un aporte para el partido, que es un aporte para el partido del número dos (Nicanor Boluarte), así lo mencionan ellos”, indicó una persona que estuvo en dichas reuniones, pero prefirió ocultar su identidad.

Esta persona tiene buena información porque él quiso ser subprefecto, pero cuando preguntó las condiciones, no solo escuchó del dinero, también le dieron el manual de inscripción y la ficha de afiliación al partido de Boluarte.

También ha contado que además del dinero y la afiliación, debían conseguir más firmas para lograr inscribir al partido.

A cada uno de los subprefectos les entregaban 100 planillas. Cabe recordar que actualmente hay 87 subprefectos distritales y 13 provinciales.

El testigo asegura que fueron varios subprefectos los que consiguieron firmas para la inscripción del partido y que la cadena de entrega era la siguiente: le entregaban (las planillas) al señor Noriel Chingay y este le entregaba a su hermano Jorge, decían que ellos eran los responsables políticos de Cajamarca.

Jorge Chingay es amigo de Nicanor Boluarte. Fue él quien llevó al alcalde de Nanchoc a la casa del hermano de la presidenta. Pero Jorge Chingay no solo es un viejo conocido de Nicanor Boluarte, también conoció de cerca a Dina Boluarte.

No fue un simpatizante más en las elecciones del 2021, viajó con la entonces candidata durante la campaña que la llevó al poder y estuvo junto a ella en más de una reunión partidaria. Dos años después varios testimonios denuncian un insólito poder de los hermanos Chingay en Cajamarca.

Lo ejercen gracias a la ayuda de dos subprefectos, todo a favor, de quienes ellos conocen como el número dos, Nicanor Boluarte.

Nicanor Boluarte se encuentra en la mira del Ministerio Público. (Foto: Archivo GEC)

El rol de Violeta Ruiz

El testigo añadió que quienes pedían el dinero eran el prefecto regional, a veces el subprefecto provincial Gilmer Flores o por medio de a Violeta Ruiz.

Violeta Ruiz es la subprefecta de la provincia de Santa Cruz. Fue designada por Noriel Chingay, a quien considera un hombre bastante respetable.

“El señor Noriel (Chingay) nunca me ha dicho Violeta pide dinero o Violeta pide firmas”, indicó Violeta Ruiz a Cuarto Poder.

Sin embargo, hay varios testimonios que dicen lo contrario. Como la del comunicador Joselito Cotrina, quien asegura que Violeta Ruíz le pidió dinero para ser subprefecto.

“Me llamó a un domicilio y me dijo que queríamos que le demos S/ 5,000 por el cargo. Bueno, yo le dije que no tenía esas condiciones”, acotó.

Otro caso es el de Melva Rodas, profesora jubilada que también recibió la misma oferta.

“Yo le dije a ver si podría ocupar esa plaza. Y me dijo de forma burlona o en serio que costaba S/5,000″, apuntó.

Incluso, está el caso de Azucena Núñez, quien juramentó como subprefecta.

“La señora Violeta Ruiz me dijo que mi resolución era segura (...) fui entonces, estuvo en la ceremonia, juramenté, pero mi resolución nunca llegó”, cuestionó.

Núñez asegura que le pidieron dinero a un familiar para que ella asuma el cargo, pero no aceptó y eso, sospecha, trajo consecuencias.

“Algo de S/ 1,500 han pedido (...) no hemos llegado a dar y supongo que por eso es el motivo que no me llegó la resolución tampoco”, remarcó.

A todas estas acusaciones, la mujer de confianza de Noriel Chingay ha respondido que son puros chismes.

“Yo no le puedo explicar que tan mala es mi gente, que habla cosas sin fundamentos. Si a usted le ven caminar con este señor que ha venido, la gente va a decir que ese es su marido”, dijo Violeta Ruiz.

Otro acusado de operar en nombre de Noriel Chingay es el ex subprefecto regional Gilmer Flores, a quien se le escucha en este audio que deja pocas dudas.

“Es 100%... seguridad más que todo, 100 %. Eso si te digo: tú me das el dinero mañana, lo enviamos a Lima, tu propuesta también se va a Lima, eso sí con la condición de que no tengas antecedentes”, se le escucha a Gilmer Flores en una grabación.

