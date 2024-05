Francisco Brugada, gerente general de Flat Inmobiliaria, adelantó a Gestión que están en plena construcción de su primer edificio para alquiler, que está ubicado en el distrito de Lince, específicamente en la zona conocida como “Linsidro” por ser límite con San Isidro. “Nuestro primer proyecto multifamily en Perú se desarrolla sobre un terreno de 600 m2, en plena avenida Arequipa, que va a demandar una inversión de US$ 14 millones”, explicó. Está primera edificación constará de 27 pisos, de 160 unidades, con áreas comunes en los últimos dos pisos.

Además, se prevé que su construcción termine a mediados de 2025, con miras a iniciar la precomercialización de los departamentos en el último trimestre de ese año e iniciar los alquileres a partir de 2026.

Pero este no es el único proyecto para renta que desarrollará Flat en los próximos cinco años, puesto que tiene en la mira desplegar otros dos multifamily. “Nuestra meta tener estos tres multifamily en plena explotación entre 2027 y 2028. Por lo tanto, las otras dos edificaciones empezarán a construirse este año una y la otra en 2025, para tenerlos listos a fines de 2027 o inicios de 2028″, indicó.

Los otros dos proyectos estarán ubicados también en distritos de Lima Moderna para que, en caso este negocio no funcione, se vendan como unidades inmobiliarias independientes. Ante ello, se estima que las otras dos edificaciones demanden una inversión similar al primero, de US$ 14 millones.

“Aunque dependerá de las características de estos edificios por lo que posiblemente varié la inversión entre US$ 12 millones, US$ 14 millones o US$ 15 millones. En total, si tomamos como base US$ 14 millones para cada uno, se estará invirtiendo cerca de US$ 42 millones”, indicó.

El ejecutivo destacó que el primer multifamily de Flat Inmobiliaria se viene construyendo con recursos propios, con el apoyo de una entidad bancaria que la financia en parte. En cambio, para los otros dos está en conversaciones con fondos de inversión, para que se conviertan en sus socios estratégicos.

Razones detrás para apostar por multifamily

Brugada enumeró tres razones por los cuales están incursionando en el mercado de los multifamily en Perú. Estos son, primero, que brinda estabilidad a la compañía, tanto financiera como económica; la segunda, es llegar a un mercado que no está siendo atendido con la venta directa, que no puede adquirirla porque no cuenta con recursos para la inicial de un crédito hipotecario, ni para la cuota mensual.

“Un departamento de un dormitorio cuesta S/ 300,000. Para comprarlo el banco pide una cuota inicial de S/ 30,000 y tras ello, tendrá que pagarse una cuota mensual de S/ 2,250 por 25 años. En cambio, si se decide por el alquiler, ya no se pagaría la cuota inicial, solo un alquiler de S/ 1,900 al mes, que es 20% más barato”, subrayó.

La tercera razón es flexibilidad, tomando en cuenta que sus tres proyectos multifamily estarán dirigido a un target joven, entre 28 y 40 años. “Apuntamos a jóvenes que están iniciándose en la vida laboral y quieren independizarse. Esta opción les permite contratar un alquiler ya sea por 6, 12 o 18 meses, para que, en caso necesiten mudarse, se liberen del contrato sin contratiempo. Nuestros proyectos no tendrán opción de compra”, anotó.

En esa línea, mencionó que, en caso de sus propuestas, los alquileres oscilarán, para unidades de 35 m2, entre S/ 1,600 a S/ 1,700 al mes; mientras que para unidades de 42 m2 con un dormitorio entre S/ 2,000 a S/ 2,100 y para departamentos de dos dormitorios, de 52 m2, entre S/ 2,500 a S/ 2,600 al mes.

Claves

Inversiones adicionales: Flat inmobiliaria destinará US$ 100 millones en los próximos cinco años para el desarrollo de proyectos inmobiliarios para venta, específicamente en la compra de ocho terrenos para mantener su ritmo de producción de tres a cuatro proyectos habitacionales por año, en todas sus fases, como preventa, construcción y entrega, localizados en Lima Moderna.

destinará US$ 100 millones en los próximos cinco años para el desarrollo de proyectos inmobiliarios para venta, específicamente en la compra de ocho terrenos para mantener su ritmo de producción de tres a cuatro proyectos habitacionales por año, en todas sus fases, como preventa, construcción y entrega, localizados en Lima Moderna. Ingresos: En 2023 Flat Inmobiliaria alcanzó ingresos por S/ 40 millones. Principalmente desarrolla unidades habitacionales de interés social cuyos precios oscilan desde S/ 300,000 hasta S/ 575,000. En 13 años entregó más de 1,200 viviendas, construyéndose 150,000 metros cuadrados.

En 2023 alcanzó ingresos por S/ 40 millones. Principalmente desarrolla unidades habitacionales de interés social cuyos precios oscilan desde S/ 300,000 hasta S/ 575,000. En 13 años entregó más de 1,200 viviendas, construyéndose 150,000 metros cuadrados. Potencial de Linsidro para multifamily : Actualmente, la zona de Lince límite con San Isidro, alberga 18,000 viviendas, de las cuales 12,000 son de uso propio, mientras que 6,000 unidades están en alquiler. “Ello implica que 34% de las viviendas que alberga esta zona se destina para alquiler, que es realizada por personas naturales. Hay un potencial enorme por explorar en esta zona”, subrayó el gerente.

