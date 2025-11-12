Sede del Poder Judicial (Foto: Andina)
Sede del Poder Judicial (Foto: Andina)
, siendo el primer fallo tras un juicio oral por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

El Ministerio Público precisó que el condenado se trata del exjuez Hugo Velásquez, quien ocupó del Quinto Juzgado Constitucional de Lima.

A él se le acusó de solicitar a Walter Ríos, presunto líder de

, logrando que el hermano contratado apoyara con la rápida tramitación sobre la homologación de sueldos para trece jueces supremos, incluido Walter Ríos, por un monto de 1961.004 soles.

, mientras que Hugo Velásquez fue castigado con nueve años y dos meses de cárcel y siete años y medio de inhabilitación.

En este proceso, también se ordenó una reparación civil de 80 mil soles a favor del Estado.

Finalmente, se indica que las penas de prisión se ejecutarán una vez que sean ratificadas en segunda instancia.

