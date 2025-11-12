El Poder Judicial (PJ) sentenció a un exjuez a nueve años de prisión por el delito cohecho pasivo específico, siendo el primer fallo tras un juicio oral por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

El Ministerio Público precisó que el condenado se trata del exjuez Hugo Velásquez, quien ocupó del Quinto Juzgado Constitucional de Lima.

A él se le acusó de solicitar a Walter Ríos, presunto líder de Los Cuellos Blancos del Puerto y presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, la contratación de su hermano Percy Velásquez.

Estas gestiones se realizaron mediante el abogado Jorge Chombo, considerado cómplice primario, logrando que el hermano contratado apoyara con la rápida tramitación sobre la homologación de sueldos para trece jueces supremos, incluido Walter Ríos, por un monto de 1961.004 soles.

Jorge Chombo recibió una condena de ocho años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer cargos públicos, mientras que Hugo Velásquez fue castigado con nueve años y dos meses de cárcel y siete años y medio de inhabilitación.

La Fiscalía precisó que esta es la primera sentencia conseguida en juicio oral por el equipo especial Los Cuellos Blancos del Puerto. En este proceso, también se ordenó una reparación civil de 80 mil soles a favor del Estado.

Finalmente, se indica que las penas de prisión se ejecutarán una vez que sean ratificadas en segunda instancia.