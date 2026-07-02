El alcalde provincial de Ilo, Humberto Tapia, manifestó su preocupación por el bloqueo del canal que abastece de agua a esta ciudad de Moquegua y que pone en riesgo el abastecimiento para los más de 80 mil habitantes.

Asimismo, la autoridad edil exigió a los comuneros de Tacna levantar su medida de fuerza, pues calificó de injusta la decisión adoptada por los manifestantes del sector Pampa Alta, en el distrito de Ite, quienes mantienen obstruida la infraestructura hidráulica en protesta por el conflicto de delimitación territorial entre Tacna y Moquegua.

El alcalde provincial de Ilo, Humberto Tapia Gara, expresó su preocupación por el bloqueo del canal que abastece de agua a la ciudad. Foto: Municipalidad de Ilo.

Además, Tapia recordó que el agua que llega a Ilo no constituye una concesión excepcional, sino un derecho adquirido desde hace más de cuatro décadas, informó Canal N.

En esa línea, comentó que este recurso resulta indispensable no solo para la población, sino también para el buen funcionamiento de establecimientos de salud, instituciones educativas y actividades productivas.

Alcalde vincula protesta con disputa territorial

El alcalde de Ilo atribuyó esta protesta como una respuesta a las gestiones realizadas por las autoridades de Moquegua para que el Poder Ejecutivo observe un proyecto de ley relacionado con los limites territoriales. Por lo cual, Tapia afirmó que la decisión de observar dicha norma corresponde exclusivamente al Gobierno.

El gobernador señaló que la decisión de observar una ley corresponde al presidente y aseguró que esta respondió a fundamentos jurídicos y técnicos, no únicamente a la visita de las autoridades de Moquegua.

Asimismo, cuestionó que los comuneros hayan dirigido su protesta contra la provincia de Ilo, al considerar que esta no tiene competencia para resolver sus demandas. En ese sentido, sostuvo que los reclamos deberían dirigirse al Congreso, la Presidencia del Consejo de Ministros o la Presidencia, y no contra una población que, según afirmó, no tiene responsabilidad en el conflicto.

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Anuncia acciones legales por el bloqueo

La autoridad edil de Ilo sostuvo que el bloqueo del canal sin duda constituye un delito ala impedir el funcionamiento de un servicio público esencial y anunció que impulsará acciones legales. En esa línea sostuvo que el Código Penal sanciona la restricción de servicios públicos, ya que atenta con la salud de una población de más de 80 mil habitantes.

Por ello, el alcalde Humberto Tapia hizo un llamado a las autoridades regionales de Tacna para que intervengan y dialoguen con los manifestantes, a fin de que desistan de su medida de fuerza.

Bloqueo reduce el suministro de agua en Ilo

El alcalde informó que el impacto del bloqueo ya se refleja en el suministro de agua potable, ya que, según contó la ciudad recibe normalmente entre 360 y 400 litros por segundo, pero actualmente dispone de aproximadamente 200 litros.

Alertó que la Fiscalía de prevención del Delito y efectivos policiales acudieron al lugar para constatar los hechos, sin embargo, hasta el momento no se ha logrado restablecer el paso del agua debido a que el canal continúa bloqueado con grandes piedras y sellado con concreto.

Ley observada por Balcázar

Tras el paro impulsado por la sociedad civil y el Gobierno Regional de Moquegua, el presidente José María Balcázar observó la ley que según indicacabn sus detractores modificaba los límites territoriales con Tacna e impulsaba el riesgo de perder territorio y recursos del canon minero en Quebrada Honda.

La iniciativa legislativa 11658/2024-PE, que plantea sanear los tramos de la provincia tacneña de Jorge Basadre, fue presentada el 16 de junio de 2025 por el entonces Gobierno de Dina Boluarte y, posteriormente, aprobada por el Pleno del Congreso el 23 de junio del presente año.

No obstante, Moquegua considera que las coordenadas incluidas abarcan la zona de Quebrada Honda, vulnerando su jurisdicción en esta zona ubicada en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto.

Las autoridades moqueguanas alegan que la normativa fue elaborada sin contar con un conocimiento real de la geografía local y sin convocar a los representantes de la región durante la elaboración del proyecto, que fue promovido por el Poder Ejecutivo.

A la problemática limítrofe, se suma la preocupación por el control de recursos estratégicos como el agua y, sobre todo, el futuro del canon minero derivado de una eventual ampliación de la empresa Southern Perú en la zona.

Y es que el temor de Moquegua radica en que la inclusión de la zona de Quebrada Honda, cercana a las operaciones de la mina Cuajone, en Moquegua, termine por otorgar derechos territoriales y; por ende, futuras regalías y asignaciones de canon minero a Tacna, informó RPP.