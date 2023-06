El último jueves la expremier Betssy Chávez, quien es investigada por los presuntos delitos de rebelión y conspiración a raíz del golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo en diciembre pasado, fue recluida en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, donde cumplirá la orden de 18 meses de prisión preventiva que pesa en su contra.

La también congresista fue trasladada desde la carceleta del penal del Ancón II e ingresó a la cárcel de Chorrillos minutos antes de las 3:30 p.m.

Han pasado casi 7 meses del intento de golpe de Estado de Castillo, y pese al tiempo transcurrido, siguen apareciendo nuevos y reveladores testimonios de lo que pasó ese día en Palacio de Gobierno. Entre ellos, los de las secretarias de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), dos personas muy cercanas a las actividades de Chávez.

Esa mañana, Chávez utilizó el pasadizo que conecta las oficinas de la PCM con Palacio de Gobierno unas tres veces, según testigos. De ida y vuelta caminó sin casi mirar a nadie como evitando que le pregunten qué estaba pasando.

La actitud de la entonces premier llamó poderosamente la atención del personal de la PCM y Palacio. En medio del suspenso, su edecán, comandante de la Fuerza Aérea, Rosario Gatty, logró ver que Betsy Chávez permitió el ingreso de periodistas a Palacio de Gobierno, sin aparente correo ni coordinación de por medio. Aquí la declaración de una de las secretarias, a la que accedió “Cuarto Poder,” es clave.

“Hay un momento en que sale la edecán de la oficina y luego vuelve la edecán y nos comenta que había ingresado personal de prensa, ante lo cual Milagros Talledo y yo nos quedamos sorprendidas ya que nosotras no habíamos autorizado el ingreso de dichas personas, no enviamos ningún correo a la recepción por lo tanto desconocíamos de esa visita”, indicó Nataly Vega Tafur, exsecretaria de la PCM.

Precisamente, cerca de las 11:30 a.m., del pasado miércoles 7 de diciembre, Cinthya Malpartida y su camarógrafo, ambos periodistas de TV Perú, llegaron para supuestamente cubrir una actividad en PCM. En un acto que parecía estar fuera de todo protocolo, la misma Chávez los recibió y condujo a Palacio de Gobierno, al despacho donde, el ahora recluido, Pedro Castillo, se preparaba para dar un mensaje a la Nación.

“Yo… no sabíamos en primer lugar, yo nunca supe que iba a ver al Presidente, yo nunca supe que iba a pasar lo que iba a pasar, yo solo sabía que iba a haber una actividad en la PCM y que a partir de ahí podía ser una conferencia de prensa, quizás una entrevista, algo, no sabíamos, nadie sabía. Nosotros solo fuimos porque iba a haber una actividad en PCM y luego se dieron los hechos que ya son de conocimiento público”, indicó Malpartida.

Malpartida ha sido comprendida en la investigación por el golpe de Estado como testigo. Estuvo más de media hora en Palacio de Gobierno recibiendo las indicaciones de la entonces premier. Estuvo cara a cara con Castillo quien, a última hora, le ordenó avisar que no sería una simple transmisión, sería un mensaje a la Nación.

“Aquella vez fue una situación muy difícil complicada como persona y periodista y cuando estamos en esa situación y cuando me llamó la autoridad solo me quedó ir y hablar con la verdad. Ir con el fiscal y contar lo que pasó en el orden cronológico. Lo que yo vi y viví ese día”, agregó Malpartida.

Chávez habría buscar elaborar el Decreto Supremo que ratificaba el cierre del Congreso

A las 11:53 a.m. Chávez despidió al equipo periodístico. A las 11:58 a.m. las cámaras de seguridad muestran ya los últimos movimientos de la premier antes de abandonar Palacio. En medio de un plan que parecía estar fuera de control Chávez todavía tenía algo más en mente.

Retornó a su despacho en busca de elaborar un Decreto Supremo para refrendar la decisión de Castillo de cerrar el Congreso e instaurar un régimen de excepción. Allí la aguardaba una persona de su entera confianza que solía entrar a su oficina como visitante. Nadia Contreras buscaba con apuro un formato para que se publique un decreto supremo “express”.

“Y me pidió un formato de decreto supremo diciendo: necesitamos un cartón con el formato de decreto supremo”, indicó Milagros Talledo Silva, exsecretaria de la PCM, ante el Ministerio Público.

“Y yo le respondí: no tenemos esos formatos, los tienen en asesoría jurídica o en la secretaría general. Ante ello, la señora Nadia Contreras me dijo vaya y pida. El jefe de asesoría jurídica, sr. García Sabroso, y todos los que estaban en el pasadizo se sorprendieron y el Dr. García Sabroso, me dijo no tenemos esos formatos”, agregó la exfuncionaria

“Después de eso regresé a la Secretaría de la PCM y la señora Nadia Contreras permanecía esperando el formato de Decreto Supremo y le dije que hace tiempo no los usábamos en la PCM porque se descargan en internet. Dicho esto, Nadia Contreras se regresó al despacho de la expremier Betsy Chávez Chino”, añadió.

Chávez habría intentado huir a la embajada de México

En ese momento de máxima tensión y mientras en el Congreso se iban sumando votos para la vacancia de Castillo, Chávez llamó a su edecán y pidió a su comitiva ir rumbo a la embajada de México. Abordó su camioneta negra, de placa EGO 151, y se marchó.

“El hecho de que Betssy Chávez salga acompañada con su edecán, me sorprendió, ya que nunca lo había hecho, por su parte la edecán a través de un mensaje de WhatsApp me indica que estaban yendo a la embajada de México”, acotó Vega Tafur.

“La edecán Rosario Gatty Vásquez comentó en una oportunidad, después de los hechos del 7 de diciembre de 2022 que se había sentido como secuestrada cuando salió ese día junto a la expremier Betssy Chávez Chino porque no sabía qué hacer y dijo que ella estaba en el carro sin saber a dónde se dirigía”, dijo, por su parte, Talledo Silva.

Sin camino de retorno, las personas que aún estaban en el despacho de Chávez recogieron sus cosas y salieron detrás de la jefa.

“Luego, del despacho de la Premier, sale Nadia y me solicita mascarillas…y como dejaron la puerta abierta vi que estaban llevándose Laptops, carteras, etc., sus pertenencias, fue algo raudo como si estuviesen saqueando. Esto duró aproximadamente 3 minutos y se retiraron sin comunicar o decir algo”, agregó Vega Tafur en su testimonio.

Jugaba en contra el tiempo para Chávez, quien parecía iba en busca de un asilo político, pero algo ocurrió en el camino. Antes de llegar a la embajada de México, Chávez pidió a su comitiva que se dirija a su despacho congresal, ubicado en el jirón Junín, Centro de Lima. En paralelo, un trabajador con credencial del Congreso, según testigos, llegaba a la PCM con la carta de renuncia de Chávez como premier.

“Durante ese lapso yo mantenía comunicación con la edecán quien me indicó que llegaron a ir a la embajada de México. Sin embargo, Betsy Chávez Chino no ingresó a la embajada y solicitó a la edecán que la traslade a su despacho congresal, frente al ministerio de Economía”, añadió Vega Tafur.

El chofer de Chávez trató de realizar varios cortes de camino para evitar la congestión vehicular. Según Percy Puma Coricaza, conductor del vehículo que custodiaba la camioneta oficial de la expremier, se fueron por el puente Trujillo, Alameda Chabuca Granda, avenidas Tacna y Chancay. Llegaron al cruce de España y Uruguay para luego tomar la avenida Brasil. Ya rumbo a San Isidro, Chávez dio una nueva indicación. La comitiva se recondujo por la avenida Alfonso Ugarte y los jirones Cañete y Callao hasta llegar al edificio Ramírez del Villar, en jirón Junín, que sería el destino final.

“Luego de todo el recorrido antes señalado la vimos al momento en que descendió del vehículo, con placa EGO 151, junto a su edecán y jefe de escolta cuyos nombres desconozco e ingresó a su despacho congresal”, dijo Percy Puma.

Más de 6 meses después de ese 7 de diciembre, se siguen conociendo detalles de lo que pasó ese día en Palacio de Gobierno. Una historia que va revelando secretos por capítulos, pero de la todavía estamos lejos de que se escriba el capítulo final.