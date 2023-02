El expremier Aníbal Torres reapareció en la escena pública. En esta oportunidad acudió en calidad de testigo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que investiga a los exministros Bettsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez en el marco del caso del golpe de estado que perpetró el expresidente Pedro Castillo en diciembre pasado.

Para Torres, no se llegó a perpetrar ningún golpe de Estado, tal como señalan desde el Congreso y el Ministerio Público, debido a que no hubo un apoyo de las Fuerzas Armadas.

“No se puede hacer un golpe de Estado sin las FF.AA. El presidente no había coordinado con las Fuerzas Armadas. Si no hubo esa coordinación, no hay golpe”, señaló.

El extitular de la PCM también dijo que no se produjo una rebelión o alzamiento de armas impulsado por Castillo, tal como lo señala la Fiscalía. “El presidente no presentó ninguna norma para alterar el sistema de justicia. Tampoco presentó ninguna para que establezca un toque de queda”, enfatizó tras precisar que está determinado que no hubo un golpe de Estado.

Respecto al discurso que brindó Castillo, el expremier informó que no se le comunicó la razón por la que fue convocado a Palacio el pasado 7 de diciembre. “Me enteré del discurso al momento que ingresamos. Nunca nos imaginamos que el mensaje sería para cerrar el Congreso. También convocaron a la premier (Bettsy Chávez)”, aseveró.

Agregó que una vez que Castillo terminó de leer su mensaje y declaró disolver el Congreso, se le acercó para preguntarle si lo había coordinado con las FF.AA., la PNP, a lo que le respondió que “no se preocupara”.

“Le pregunté al ministro del Interior si la PNP intervendría, me dijo que no sabía nada. Le pregunté al ministro de Defensa si iban a salir las FF.AA., me dijo que no sabía nada”, sostuvo tras precisar que todos en el Ejecutivo quedaron desconcertados con el mensaje que dio Castillo

No sabía de asilo

En otro momento, Torres descartó haber conocido con anticipación que Castillo había pedido asilo ante la embajada de México antes de dar su discurso en Palacio, el pasado 7 de diciembre. Esto, a pesar de que el expremier estuvo en el vehículo que transportó a Castillo a dicho lugar.

Según dijo, lo único que le había transmitido el exmandatario era que buscaba proteger a su familia.

“El presidente me dijo que ‘vienen por mi familia’. ¿Qué quiere decir eso? Vienen a detener a mi familia. ‘Los llevo a la embajada de México’, me agregó. Entonces, era de suponer que ya había pedido asilo para su familia. Eso es lo que supuse. En ningún momento hemos hablado que él también se iba a asilar, de eso no hemos hablado”, afirmó ante la subcomisión.

El expremier añadió que esa conversación ocurrió luego que Castillo leyera su mensaje a la Nación. “Cuando estuve sentado en un sillón contiguo, después de un momento prolongado más o menos, se acercó el presidente y me dijo ‘vienen por mi familia, los llevo a la embajada de México’. Yo le dije te acompaño. ‘Gracias, doctor’, me respondió. Salimos, ingresé al vehículo del presidente y todo lo demás que sucedió es de conocimiento público”, acotó.