Oscar Vidaurreta, representante de Momentum Ogilvy, afirmó que la empresa brasileña OAS habría aportado con alrededor de 350 mil dólares para financiar el pago de publicidad para la campaña de “No a la Revocatoria” a favor de la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

Durante la audiencia del juicio oral ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado, Vidaurreta declaró que las coordinaciones de los pagos habrían estado a cargo de José Miguel Castro, exgerente municipal de la Municipalidad de Lima, quien falleció en junio de 2025.

Según Vidaurreta, muchos pagos se emitieron como si fueran servicios reales, pero en realidad correspondían a trabajos “ficticios” efectuados ​​para justificar la entrega de dinero destinada a la campaña publicitaria contra la revocatoria de la exalcaldesa en 2013.

Cabe recordar que el equipo especial Lava Jato del Ministerio Público acusó a Villarán por el presunto delito de lavado de activos y otros, debido a diferentes aportes ilícitos que habrían recibido en las campañas de la “No revocatoria” en 2013 y de su reelección municipal en 2014. Por ello, la Fiscalía solicitó una pena de 29 años de prisión.

Por otro lado, el Ministerio Público solicitó 11 años y 6 meses de prisión para Vidaurreta, a quien acusó del presunto delito de lavado de activos.

Testimonio apunta a presunta triangulación de fondos de OAS

El abogado penalista Julio Espinoza señaló que la acusación contra Susana Villarán tiene mayor peso en el proceso porque, según la Fiscalía, los aportes de OAS se habrían hecho mientras ella era alcaldesa y la empresa tenía contratos vigentes con la Municipalidad de Lima.

Según el especialista, en declaraciones a Canal N, esto hace que su caso sea distinto a otros procesos por financiamiento ilícito.

Espinoza explicó que, según la tesis fiscal, el dinero habría sido triangulado por un monto de 350 mil soles. Ese dinero se habría usado en la campaña contra la revocatoria de Villarán y provenía de una empresa que al mismo tiempo mantenía contratos con la comuna limeña.

El abogado indicó que estos hechos encajan en la figura de colusión desleal, debido a que se trataría de un aporte hecho a una autoridad en funciones por una empresa beneficiada con contratos públicos, lo que refuerza la acusación de los presuntos delitos de corrupción y lavado de activos en este caso.

Tras ser consultado sobre las declaraciones de uno de los acusados ​​que reconoció haber participado en la transferencia del dinero a la empresa OAS, Espinoza añadió que la Fiscalía debe respaldar este testimonio con documentos bancarios y contables que prueben el recorrido del dinero desde el extranjero hasta la publicidad política en el país.

¿Declaraciones del exgerente fallecido servirían en el caso?

Espinoza precisó que, aunque el exgerente municipal José Miguel Castro falleció, sus declaraciones previas pueden ser usadas en el juicio.

El abogado indicó que Castro, como aspirante a colaborador eficaz, dio información detallada sobre los movimientos de dinero vinculados a OAS y otras empresas extranjeras.

Espinoza indicó que esas declaraciones, junto a las realizadas al nuevo testimonio de un acusado, pueden fortalecer la posición de la Fiscalía en el juicio en curso.