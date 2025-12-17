Susana Villarán durante la segunda audiencia de su juicio. Foto: GEC / Britanie Arroyo
Susana Villarán durante la segunda audiencia de su juicio. Foto: GEC / Britanie Arroyo
Oscar Vidaurreta, representante de Momentum Ogilvy, afirmó que a favor de la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

Durante la audiencia del juicio oral ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado, , quien falleció en junio de 2025.

Según Vidaurreta, muchos pagos se emitieron como si fueran servicios reales, pero en realidad correspondían a trabajos “ficticios” efectuados ​​para justificar la entrega de dinero destinada a la campaña publicitaria contra la revocatoria de la exalcaldesa en 2013.

Cabe recordar que . Por ello, la Fiscalía solicitó una pena de 29 años de prisión.

Por otro lado, el Ministerio Público solicitó 11 años y 6 meses de prisión para Vidaurreta, a quien acusó del presunto delito de lavado de activos.

Testimonio apunta a presunta triangulación de fondos de OAS

El abogado penalista Julio Espinoza señaló que y la empresa tenía contratos vigentes con la Municipalidad de Lima.

Según el especialista, en declaraciones a Canal N, esto hace que su caso sea distinto a otros procesos por financiamiento ilícito.

Espinoza explicó que, según la tesis fiscal, el dinero habría sido triangulado por un monto de 350 mil soles. Ese dinero se habría usado en la campaña contra la revocatoria de Villarán y provenía de una empresa que al mismo tiempo mantenía contratos con la comuna limeña.

, lo que refuerza la acusación de los presuntos delitos de corrupción y lavado de activos en este caso.

Tras ser consultado sobre las declaraciones de uno de los acusados ​​que reconoció haber participado en la transferencia del dinero a la empresa OAS, Espinoza añadió que la Fiscalía debe respaldar este testimonio con documentos bancarios y contables que prueben el recorrido del dinero desde el extranjero hasta la publicidad política en el país.

¿Declaraciones del exgerente fallecido servirían en el caso?

Espinoza precisó que, aunque el exgerente municipal José Miguel Castro falleció, sus declaraciones previas pueden ser usadas en el juicio.

El abogado indicó que Castro, como aspirante a colaborador eficaz, dio información detallada sobre los movimientos de dinero vinculados a OAS y otras empresas extranjeras.

Espinoza indicó que esas declaraciones, junto a las realizadas al nuevo testimonio de un acusado, pueden fortalecer la posición de la Fiscalía en el juicio en curso.

El abogado Julio Espinoza señaló que la acusación contra Villarán tiene mayor peso porque, según la Fiscalía, los aportes de OAS se habrían hecho mientras ella era alcaldesa. Foto: GEC
