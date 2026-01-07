El Poder Judicial alcanzó, durante el Año Fiscal 2025, una ejecución presupuestal del 98.4%, informó la titular de este poder del Estado, Janet Tello Gilardi.

“Hemos cumplido con utilizar casi la totalidad de la suma que nos asignaron para el ejercicio de las funciones en la Ley de Presupuesto para el año 2025, es decir, utilizamos el 98.4 % del total para realizar nuestro trabajo ”, señaló Tello Gilardi.

Detalló que durante el año que concluyó, de los S/ 3 mil 906 millones 478 mil que le fueron entregados, este poder del Estado utilizó S/ 3 mil 843 millones 898 para ejecutar las acciones programadas en ese periodo, casi el total del monto.

De acuerdo con el registro histórico, en el año 2019, el avance de la ejecución presupuestal llegó al 95.9 %; el 2020 alcanzó el 90.0 %; el 2021 ascendió a 97.5 %; el 2022 a 97.7 %; el 2023 obtuvo el 97.0 %; el 2024 consiguió el 97.3 %, en tanto que el más alto índice llegó el año pasado con 98.4 %.

“En virtud de este desempeño, en términos porcentuales en la ejecución del presupuesto, hoy somos la quinta institución que mejor ha ejecutado su presupuesto a nivel nacional y, la segunda, por monto ejecutado, recuérdese que el Poder Judicial equivale a 21 ministerios juntos”, sostuvo Tello Gilardi.

La magistrada explicó que, con la finalidad de optimizar la utilización de los recursos, se priorizó el planeamiento estratégico, la gestión por procesos, el presupuesto por resultados y la transparencia, alineados con la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

LEA TAMBIÉN: José Jerí sostiene que la autonomía del PJ es indispensable para una justicia imparcial

Actualmente, se perfecciona el gasto a través de siete programas presupuestales por resultados, y se encuentra en proceso de implementación la creación de centros de costos mediante el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA)- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El Poder Judicial contó en el 2025 con un presupuesto de S/ 3 mil 906 millones 478 mil. (Foto: Manuel Melgar / GEC)

Este avance en el cumplimiento de la ejecución presupuestal se suma a otro logro obtenido a fines del año pasado en el ámbito de la gestión administrativa en este poder del Estado.

Indicó que el Poder Judicial concluyó de manera satisfactoria, antes del plazo de ley, el proceso de consistencia del Plan Operativo Institucional (POI) alineado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026, y lo presentó ante el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan).