El congresista Darwin Espinoza del grupo parlamentario Podemos Perú , presentó el Proyecto de Ley 13141/2025-CR, que busca habilitar la libre desafiliación y la devolución voluntaria de los aportes al Fondo de Vivienda Militar del Ejército (FOVIME) y al Fondo de Vivienda de la Policía Nacional del Perú (FOVIPOL).

La iniciativa propone modificar la Ley 24686, que creó dichos fondos, a fin de que los aportes de militares y policías sean facultativos (voluntarios) y no obligatorios. Asimismo, plantea que el personal pueda renunciar por escrito y solicitar la devolución de sus aportes.

El proyecto “tiene por objeto habilitar la libre desafiliación y autorizar devolución facultativa de los aportes realizados por el personal militar y policial al Fondo de Vivienda Militar del Ejército - FOVIME y al Fondo de Vivienda de la Policía Nacional del Perú - FOVIPOL, como medida excepcional de justicia social equidad contributiva, frente a la imposibilidad de alcanzar el acceso efectivo a una vivienda y a la coyuntura de crisis económica, recesión nacional y deficiente administración institucional de los fondos de vivienda”, señala la iniciativa congresal.

Además indica que se les reconoce el carácter patrimonial de los fondos los cuales serán devueltos con los intereses generados, en los casos en que el aportante decida voluntariamente retirarse del sistema o no haya sido beneficiado por los programas habitacionales de los fondos.

“Los fondos correspondientes deberán atender la solicitud en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días hábiles, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal de los funcionarios encargados. En caso de fallecimiento del aportante, el derecho a la devolución se transmitirá a sus herederos forzosos, previa acreditación mediante declaración jurada y documentos simples, sin requerir trámite judicial o notarial adicional”.

Iniciativa plantea que el personal pueda solicitar la devolución de sus aportes, junto con los intereses generados hasta la fecha de su retiro. Foto: César Grados/@photo.gec

Según la iniciativa, la medida no demanda recursos del Tesoro Público, pues se financia con recursos propios de los fondos; y su impacto agregado en liquidez de los hogares contribuye a la reactivación del consumo sin comprometer la estabilidad macroeconómica.

“Asimismo, al incorporar transparencia activa (publicación trimestral de estados financieros, cartera de inversiones y tasas de atención) y mecanismos de control (Contraloría, auditoría externa, trazabilidad digital), proyecto eleva los estándares de gobernanza y reduce la litigiosidad, con beneficios institucionales y sociales de mediano plazo”, anota .