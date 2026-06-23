El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) indicó que se está avanzando con las negociaciones para atraer a la aerolínea Qatar Airways al mercado nacional, en una apuesta por fortalecer su conectividad internacional y dinamizar sectores clave como el turismo, la carga aérea y las agroexportaciones.

En ese marco, equipos técnicos del sector y del Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvieron una reunión con el embajador del Estado de Qatar, Abdullah Jassim Mohammed Al Zeyara, con el objetivo de avanzar en el establecimiento de una ruta directa entre Lima y Doha.

Durante el encuentro, se expusieron las ventajas competitivas del mercado peruano, destacando la política de liberalización de cielos abiertos que ha permitido al país suscribir 14 acuerdos internacionales desde enero. En el caso de Qatar, se resaltó que se cuenta con un moderno acuerdo de servicios aéreos vigente, sin limitaciones operativas, lo que facilita el ingreso de nuevas aerolíneas.

Qatar Airways. (Foto: Shutterstock)

Uno de los principales activos presentados del mercado peruano fue la capacidad del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que opera con dos pistas en simultáneo y elevó de 37 a 55 las operaciones por hora. Esta infraestructura posiciona a Lima como un hub competitivo en Sudamérica, con potencial para conexiones de largo alcance hacia Asia y Medio Oriente.

Asimismo, se destacó el rol estratégico de Lima como puerta de entrada a Sudamérica, en paralelo con Doha como hub del Golfo Pérsico, lo que permitiría fortalecer el intercambio comercial y la relación bilateral entre ambos países.

En paralelo, el equipo de Cancillería precisó que el Perú ha avanzado en adecuaciones regulatorias en materia migratoria y de transporte de carga, como parte de un trabajo gestionado para facilitar la operación de nuevas rutas internacionales.

Con la disposición manifestada por el embajador de Qatar, se prevé el desarrollo de reuniones técnicas entre autoridades y especialistas de ambos países para afinar aspectos logísticos como itinerarios, rutas, frecuencias y procedimientos aduaneros, con miras a concretar el vuelo inaugural en el corto plazo.