Las comunidades que habitan al pie de la Montaña de Colores Vinicunca, ubicado en la región Cusco, conformarán un Comité Transitorio de Turismo, que inicie la búsqueda de soluciones al conflicto social que atraviesan y consigan la gestión sostenible de ese importante atractivo turístico de Cusco.

El acuerdo se adoptó durante la mesa técnica convocada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), con la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) Cusco, funcionarios de la Municipalidad Distrital de Cusipata Quispicanchi, representantes de distintos Ministerios, de las comunidades y sectores involucrados de esta zona turística.

En la cita se propuso una primera solución frente a la problemática, que fue abordada en reiteradas mesas técnicas anteriores, las autoridades y actores locales reafirmaron compromisos para promover un desarrollo turístico ordenado en la Montaña Vinicunca, sostenible en beneficio de las poblaciones involucradas.

Durante la reunión se acordó, como medida transitoria, la conformación de un Comité Transitorio de Turismo, cuyos integrantes serán definidos en reuniones próximas. Se estableció que la comunidad de Chillihuani y el sector Llaqta Chillihuani sostendrán una reunión el 13 de marzo, para definir a los integrantes del Comité Transitorio de Turismo, así como sus fines, objetivos y cronograma de trabajo, tomando como base la propuesta alcanzada por las entidades del Poder Ejecutivo.

Asimismo, se considerará el proceso de empadronamiento y la revisión de sus estatutos comunales.

Del mismo modo, la comunidad de Chillihuni remitirá a la Gercetur y a la PCM los acuerdos que se deriven de la reunión del 13 de marzo, así como la fecha propuesta para el relanzamiento del destino turístico Montaña de 7 Colores.

Por su parte, la Gercetur asumió el compromiso de impulsar el relanzamiento del destino turístico Montaña de 7 Colores, mediante acciones orientadas a fortalecer su adecuada gestión, organización y promoción.

La PCM y los representantes de los sectores presentes, confirmaron su participación activa en el proceso de diálogo y en la búsqueda de soluciones integrales frente a la problemática vinculada a este atractivo turístico de la región Cusco.