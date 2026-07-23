El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que, desde el 13 de julio de este año, el certificado de titularidad de licencias de conducir se expide con firma digital y de manera electrónica directamente a la casilla electrónica del usuario, dejando atrás el procedimiento exclusivamente físico que demandaba tiempos adicionales para la impresión, recojo y entrega.

Para solicitarlo, el ciudadano debe ingresar su solicitud a través de la Mesa de Partes del MTC, (mpv.mtc.gob.pe).

Se trata de un documento mediante el cual el MTC acredita el tipo de licencia, clase y categoría que posee un conductor, permitiéndole realizar el trámite de canje de su licencia de conducir en diversos países, conforme a los convenios y requisitos establecidos por cada Estado.

La implementación de este servicio fue posible gracias al trabajo coordinado entre el MTC y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que validó la viabilidad de apostillar certificados electrónicos mediante mecanismos de verificación de autenticidad y firma digital, dijo el sector.

Esta mejora ha permitido optimizar la capacidad operativa de la Dirección de Circulación Vial, que incluso migró a formato electrónico cerca de 600 certificados que se encontraban pendientes de entrega, reduciendo la carga administrativa y brindando un servicio más eficiente a los usuarios, añadió.

Postulantes realizaron trámites, rindieron el examen de conocimientos y recibieron orientación en los módulos del nuevo Centro de Evaluación y Emisión de Licencias de Conducir "Lima Centro", inaugurado en el Cercado de Lima. (Fotos: Hugo Perez / GEC).

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Si bien el plazo legal para atender este procedimiento como derecho de petición es de 30 días hábiles, actualmente el MTC viene resolviendo las solicitudes en un promedio de siete días hábiles, reflejando una reducción sustancial en los tiempos de atención y reafirmando el compromiso institucional con la eficiencia, la simplificación administrativa y la mejora continua de los servicios públicos.

Los ciudadanos pueden verificar la autenticidad del certificado emitido electrónicamente mediante la plataforma oficial del MTC, lo que fortalece la seguridad documental, facilita los procesos de apostilla y brinda mayores garantías para la realización de trámites en el exterior.