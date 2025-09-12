La convocatoria se abre este martes 16 de setiembre y estará disponible hasta el lunes 29. Foto: Pronied.
La convocatoria se abre este martes 16 de setiembre y estará disponible hasta el lunes 29. Foto: Pronied.
El , a través del , anunció el inicio de la primera convocatoria del Sistema Integrado de Asesoría Técnica (SIAT), una plataforma digital que busca acelerar la elaboración de expedientes técnicos de proyectos de infraestructura educativa en todo el país.

La convocatoria se abre este martes 16 de setiembre y estará disponible hasta el lunes 29 en el portal oficial . Podrán participar gobiernos regionales y locales que cumplan con los requisitos establecidos en la nueva directiva de asesoría técnica (DI-018-02-PRONIED).

Requisitos para postular

Los proyectos presentados deberán:

  • Incluir hasta tres instituciones educativas.
  • Estar activos y viables en el Banco de Inversiones.
  • Contar con saneamiento físico legal del terreno.
  • Estar inscritos en el Programa Multianual de Inversiones (PMI).

    • Además, deberán adjuntar informes técnicos y declaraciones juradas especificadas en la normativa vigente.

    Proceso y plazos

    Una vez registrados, los proyectos serán evaluados por especialistas del SIAT para verificar que cumplan con los requisitos. De ser admitidos, los tendrán un plazo máximo de 30 días para acreditar a su equipo técnico, el cual se encargará de elaborar el expediente técnico y atender observaciones.

    Concluido este proceso, los proyectos quedarán listos para que la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) pueda gestionar su financiamiento y dar inicio a la ejecución.

