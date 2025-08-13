Con el fin de ampliar el apoyo económico a estudios de posgrado, una de las novedades del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) es el Crédito Maestría, que ofrece préstamos con tasa de solo 4.04% para financiar la matrícula y pensiones de una maestría en universidades públicas del país.

Además de la baja tasa de interés, otra de las fortalezas del concurso es que permite al beneficiario pagar el capital del préstamo recién al culminar sus estudios de maestría y por un plazo de hasta cuatro años. Durante su etapa de estudios solo pagará aproximadamente S/ 50 al mes, que corresponde a los intereses y al seguro de desgravamen.

La postulación a la convocatoria culmina el viernes 15 de agosto (23:59 horas). Los interesados pueden inscribirse, de manera virtual y gratuita, mediante la página web oficial del concurso . El 22 de agosto se publicará la lista de seleccionados.

Serán 100 ganadores de esta primera convocatoria del crédito Maestría. Hay 36 universidades públicas elegibles con más de 1,100 programas en ocho áreas académicas: ciencias, económicas y empresariales; educación; ciencias sociales y humanidades; arquitectura, construcción y decoración; arte y diseño; ciencias de la comunicación; ciencias naturales, y ciencias exactas.

¿Quiénes pueden acceder al crédito Maestría?

El crédito Maestría está dirigido a profesionales con alto rendimiento académico que deseen iniciar o continuar sus estudios de maestría. Por ello, uno de los requisitos es tener al menos dos años de experiencia contados a partir de la obtención del bachiller y certificar como mínimo el tercio superior en estudios de pregrado, ya sea de universidad pública o privada.

Los beneficiarios que paguen puntualmente sus intereses o cuotas del préstamo, acceden al Club Estrella del Pronabec, que brinda promociones exclusivas con hasta el 50% de descuento en 27 establecimientos comerciales.