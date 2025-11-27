El Mercado N.º 1 La Parada participará por primera vez este viernes 28 de noviembre en el Black Friday, fecha en la que se ofrecerán descuentos especiales por un solo día. Así lo anunció la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

La mayoría de promociones se aplicarán de manera presencial, aunque algunos comerciantes habilitarán servicio de delivery.

Según la información de la MML, el mercado, conocido por sus precios competitivos, busca reforzar su vínculo con los compradores mientras continúa su proceso de transición hacia el nuevo complejo comercial que impulsa el municipio mediante Invermet y Emilima S.A.

Como parte de este avance, cerca de mil comerciantes han firmado contratos de formalización, un hecho que busca garantizar el ordenamiento progresivo del centro de abastos y la intención de integrarse al proyecto de renovación.

El nuevo Mercado N.º 1 La Parada tendrá 2,500 puestos, 32 tiendas independientes y 72 depósitos distribuidos en dos niveles, con infraestructura orientada a mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo y atención al público. Actualmente se desarrolla la etapa de venta preferente dirigida exclusivamente a los comerciantes, considerada un paso clave en la transformación del espacio.

Las ofertas anunciadas para el Black Friday estarán disponibles desde la apertura del mercado hasta el cierre o hasta agotar stock. En los casos en que haya delivery, las promociones serán difundidas a través de las redes sociales oficiales del mercado.