Una emergencia de gran magnitud se registra en la urbanización Campoy, en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde un almacén viene siendo consumido por el fuego desde las primeras horas de este jueves.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarias del Perú atiende en estos momentos el siniestro, el cual se produjo poco después de las 11:00 a.m.

De acuerdo con los bomberos, hasta el punto se han desplazado hasta ahora motobombas, ambulancias, cisternas, unidades de rescate ligero, entre otros. Hasta el momento no se ha informado si el incendio dejó daños personales.

Videos compartidos por cadenas de televisión mostraron lenguas de fuego y columnas de humo que se elevaban a varios metros de altura desde el punto de la emergencia, donde los bomberos laboran esforzadamente para contener las llamas.

Según las primeras informaciones, se trataría de un incendio Código 3, es decir una emergencia de gran magnitud y de alto riesgo que requiere la intervención de múltiples compañías de bomberos, unidades de rescate y apoyo médico. Se intenta evitar que el fuego se propagar a otros inmuebles.