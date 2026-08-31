El tenista peruano alcanzó el puesto 30 del ranking ATP y recibirá US$ 112,420 por su triunfo en Winston-Salem. (Foto: @WSOpen2026)
El tenista peruano alcanzó el puesto 30 del ranking ATP y recibirá US$ 112,420 por su triunfo en Winston-Salem. (Foto: @WSOpen2026)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Ignacio Buse cerró una nueva semana histórica para el tenis peruano. .

Con este triunfo, .

Su victoria en Winston-Salem también le permitió alcanzar el puesto 30 del ranking ATP, convirtiéndose en el único tenista peruano actualmente ubicado dentro del top 100 mundial.

¿Cuánto ganó Ignacio Buse?

Además del título y los puntos para el ranking, la consagración en Winston-Salem representó un importante premio económico para el tenista peruano.

De acuerdo con el cuadro de premios del ATP 250 de Winston-Salem, Buse recibirá US$ 112,420, monto que equivale aproximadamente a S/ 378,000.

Así, su segunda corona en el circuito ATP no solo consolida su posición en el ranking mundial, sino que también supone un significativo ingreso económico para el jugador peruano.

Ahora va por el US Open

Buse tendrá poco tiempo para celebrar el título, pues regresará a las canchas este martes 1 de septiembre para disputar la primera ronda del US Open, último Grand Slam de la temporada.

.

El partido podrá seguirse por ESPN y la plataforma Disney+ Premium para toda Latinoamérica.

Con su reciente título, Ignacio Buse sumó 240 puntos y escaló hasta la posición número 30 del ránking ATP. Foto: ATPtour.com
Con su reciente título, Ignacio Buse sumó 240 puntos y escaló hasta la posición número 30 del ránking ATP. Foto: ATPtour.com

Esta será, además, la segunda participación de Buse en un Grand Slam durante el año como cabeza de serie, después de haber tenido esa condición en Wimbledon 2026.

Un nuevo hito para el tenis peruano

El triunfo en Winston-Salem también coloca a Buse en un grupo reducido de tenistas nacionales que han conseguido títulos sobre superficie rápida.

El , después de Jaime Yzaga, quien obtuvo cinco títulos ATP, incluido el conseguido en Sydney en 1993.

TE PUEDE INTERESAR

Ignacio Buse se enfrentará ante Marcos Giron en el US Open: hora y dónde ver el partido
Ignacio Buse se corona campeón en el ATP 250 de Winston-Salem: “Perú es clave”
Ignacio Buse: ¿cómo Banco Falabella se sacó la Tinka con top peruano del tenis mundial?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.