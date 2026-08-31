Ignacio Buse cerró una nueva semana histórica para el tenis peruano. El jugador de 22 años se consagró campeón del ATP 250 de Winston-Salem tras imponerse al británico Arthur Fery, número 37 del mundo, por 6-3 y 6-2.

Con este triunfo, Buse consiguió el segundo título de su carrera en el circuito ATP, luego de conquistar el torneo de Hamburgo en mayo, donde derrotó en la final al estadounidense Tommy Paul.

Su victoria en Winston-Salem también le permitió alcanzar el puesto 30 del ranking ATP, convirtiéndose en el único tenista peruano actualmente ubicado dentro del top 100 mundial.

¿Cuánto ganó Ignacio Buse?

Además del título y los puntos para el ranking, la consagración en Winston-Salem representó un importante premio económico para el tenista peruano.

De acuerdo con el cuadro de premios del ATP 250 de Winston-Salem, Buse recibirá US$ 112,420, monto que equivale aproximadamente a S/ 378,000 .

Así, su segunda corona en el circuito ATP no solo consolida su posición en el ranking mundial, sino que también supone un significativo ingreso económico para el jugador peruano.

Ahora va por el US Open

Buse tendrá poco tiempo para celebrar el título, pues regresará a las canchas este martes 1 de septiembre para disputar la primera ronda del US Open, último Grand Slam de la temporada.

El peruano enfrentará al estadounidense Marcos Giron, número 78 del ranking ATP. El encuentro está programado para las 3:30 p.m. (hora peruana) y 4:30 p.m. en Nueva York.

El partido podrá seguirse por ESPN y la plataforma Disney+ Premium para toda Latinoamérica.

Con su reciente título, Ignacio Buse sumó 240 puntos y escaló hasta la posición número 30 del ránking ATP. Foto: ATPtour.com

Esta será, además, la segunda participación de Buse en un Grand Slam durante el año como cabeza de serie, después de haber tenido esa condición en Wimbledon 2026.

Un nuevo hito para el tenis peruano

El triunfo en Winston-Salem también coloca a Buse en un grupo reducido de tenistas nacionales que han conseguido títulos sobre superficie rápida.

El peruano se convirtió en el segundo representante de Perú en ganar un torneo en esta superficie, después de Jaime Yzaga, quien obtuvo cinco títulos ATP, incluido el conseguido en Sydney en 1993.