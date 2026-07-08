Lobos marinos en las Islas Ballestas. (Foto: Difusión)
Lobos marinos en las Islas Ballestas. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), activó los protocolos de vigilancia y monitoreo tras registrarse una muerte inusual de lobos marinos en dos importantes áreas naturales protegidas de la región Ica, informó el Ministerio del Ambiente (Minam).

Ante esta situación, personal especializado del Sernanp realiza labores de verificación y evaluación en campo con el objetivo de recopilar información que permita determinar las causas de la mortalidad de estos mamíferos marinos y contribuir con las acciones de respuesta que adopten las autoridades competentes.

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Coordinación interinstitucional

El Minam informó, asimismo, que el Sernanp viene comunicando oportunamente estos hallazgos y coordinando acciones con diversas entidades del Estado, entre ellas el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y el Ministerio de Salud (Minsa).

El sonido que hacen los lobos marinos es una orquesta de llamados entre la comunidad marina, entre ellas, las madres que entran a nadar con sus crías. (Foto: Flor Ruiz).
El sonido que hacen los lobos marinos es una orquesta de llamados entre la comunidad marina, entre ellas, las madres que entran a nadar con sus crías. (Foto: Flor Ruiz).

Recomendaciones a la población

Como medida preventiva, el Ministerio del Ambiente exhortó a la ciudadanía a no acercarse, manipular ni trasladar animales marinos que se encuentren enfermos o muertos en playas o zonas costeras.

Asimismo, pidió comunicar de inmediato cualquier hallazgo de este tipo a las autoridades competentes para que puedan intervenir de manera oportuna y evitar posibles riesgos para la salud pública y la fauna silvestre.

Por último, el Minam indicó que continuará realizando el seguimiento de la situación y mantendrá informada a la población sobre los resultados de las investigaciones y las acciones que se implementen frente a estos casos registrados en las áreas naturales protegidas de Ica.

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