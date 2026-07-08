El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), activó los protocolos de vigilancia y monitoreo tras registrarse una muerte inusual de lobos marinos en dos importantes áreas naturales protegidas de la región Ica, informó el Ministerio del Ambiente (Minam).

De acuerdo con un comunicado oficial difundido por el Minam, los hallazgos de lobos marinos muertos se reportaron en las islas Chincha, ubicadas en la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, así como en la isla San Gallán, perteneciente a la Reserva Nacional de Paracas.

Ante esta situación, personal especializado del Sernanp realiza labores de verificación y evaluación en campo con el objetivo de recopilar información que permita determinar las causas de la mortalidad de estos mamíferos marinos y contribuir con las acciones de respuesta que adopten las autoridades competentes.

Coordinación interinstitucional

El Minam informó, asimismo, que el Sernanp viene comunicando oportunamente estos hallazgos y coordinando acciones con diversas entidades del Estado, entre ellas el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y el Ministerio de Salud (Minsa).

Precisó que las instituciones involucradas llevarán a cabo las evaluaciones sanitarias y los diagnósticos correspondientes para identificar el origen de estos eventos y establecer las medidas que sean necesarias.

El sonido que hacen los lobos marinos es una orquesta de llamados entre la comunidad marina, entre ellas, las madres que entran a nadar con sus crías. (Foto: Flor Ruiz).

Recomendaciones a la población

Como medida preventiva, el Ministerio del Ambiente exhortó a la ciudadanía a no acercarse, manipular ni trasladar animales marinos que se encuentren enfermos o muertos en playas o zonas costeras.

Asimismo, pidió comunicar de inmediato cualquier hallazgo de este tipo a las autoridades competentes para que puedan intervenir de manera oportuna y evitar posibles riesgos para la salud pública y la fauna silvestre.

Por último, el Minam indicó que continuará realizando el seguimiento de la situación y mantendrá informada a la población sobre los resultados de las investigaciones y las acciones que se implementen frente a estos casos registrados en las áreas naturales protegidas de Ica.