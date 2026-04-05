Ante el retorno masivo de vehículos desde el sur hacia la capital, previsto para hoy domingo, se implementó desde las 10:00 horas hasta la medianoche, el “contraflujo vehicular” en sentido sur-norte, en el tramo comprendido entre el kilómetro 52 (altura de La Chutana) y el km. 10, en el puente Atocongo.

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) informó mediante un comunicado que la puesta en marcha de este contraflujo vehicular forma parte del Plan Verano 2026.

También solicitó a las empresas de transporte de carga reprogramar sus operaciones fuera del horario del contraflujo, y a los conductores de estas unidades a respetar las indicaciones del personal en la vía.

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Emape solicitó a las empresas de transporte de carga reprogramar sus operaciones fuera del horario del contraflujo. Foto: Andina

Emape señaló que el municipio capitalino, en articulación con los municipios de la Panemricana Sur, ha dispuesto personal operativo, grúas y equipos de apoyo y sistemas de videoviglancia.

Del mismo modo, indicó que gracias a la alianza con Waze for Cities, se podrá alertar en tiempo real a más de cuatro millones de usuarios sobre congestión, accidentes, cierres, desvíos y otras incidencias.

Añadió que el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se encuentra en permanente comunicación con el Gral. Humberto Alvarado, jefe de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP), a fin de coordinar el apoyo policial al plan que busca un retorno más ordenado, seguro y fluido de miles de ciudadanos.