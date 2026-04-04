La Policía Nacional del Perú (PNP) implementará un plan especial de tránsito en la Panamericana Sur para garantizar un retorno seguro y fluido de los veraneantes tras el feriado de Semana Santa, informó el comandante general de la institución, el general Óscar Arriola Delgado.

La medida contempla que, desde las 15:00 horas del sábado 4 de abril, se habilitarán cinco carriles en sentido de sur a norte, mientras que solo uno quedará operativo en dirección de norte a sur . Esta disposición se repetirá el domingo 5 de abril desde las 10:00 horas , con el objetivo de evitar congestión vehicular.

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El alto mando policial precisó, a TV Perú, que un importante contingente de efectivos será desplegado en las principales vías y zonas turísticas del sur chico para asegurar que los ciudadanos retornen con tranquilidad, seguridad y orden.

Explicó que estas acciones responden a la alta afluencia vehicular registrada durante el feriado largo, que ha superado las proyecciones habituales. “En estas fechas suelen desplazarse unos 110,000 vehículos hacia el sur; sin embargo, en esta oportunidad se ha registrado más de 140,000, lo que obliga a reforzar las medidas de control y seguridad”, indicó.

En ese sentido, la PNP exhortó a los conductores a tomar sus precauciones, respetar las disposiciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales para evitar contratiempos en su retorno a la capital.