El Parque Nacional Tingo María, en Huánuco, y la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, en Loreto, fueron reconocidos entre las 100 mejores historias de turismo sostenible en el Green Destinations Top 100 Stories 2026.

Se trata de la iniciativa internacional que distingue las experiencias más destacadas en conservación y gestión responsable de destinos, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Ambos destinos sobresalieron por experiencias que demuestran que conservar la naturaleza y promover el turismo sostenible genera desarrollo y bienestar.

El reconocimiento se dio a conocer durante la feria ITB Americas 2026, en Guadalajara, México, con la participación de la viceministra de Turismo, Liz Chirinos Cuadros.

Parque Nacional Tingo María

El Parque Nacional Tingo María fue reconocido por su historia “Naturaleza sin residuos: iniciativas ambientales para un turismo responsable”, que promueve la educación ambiental, la reducción de residuos y la participación y compromiso de visitantes y operadores turísticos en la protección del entorno.

Reserva Nacional Allpahuayo Mishana

Por su parte, la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana destacó por su modelo de gestión en la conservación y turismo sostenible, que integra la protección de los bosques amazónicos con el involucramiento y protagonismo de las comunidades locales, responsables de gestionar el 100% de sus servicios turísticos.

A estos reconocimientos se suma la nominación del Parque Nacional Tingo María en la categoría especial “Áreas Protegidas” de los Green Destinations Story Awards, donde compite con otros cinco destinos internacionales.

LEA TAMBIÉN: Mincetur bloquea 50 plataformas de apuestas deportivas que operaban sin autorización

“Desde que el Perú se incorporó a Green Destinations en 2020, hemos alcanzado 32 reconocimientos en el Top 100, la participación de 23 destinos en esta lista, tres nominaciones internacionales, dos distinciones especiales y el Gold Award para el Parque Nacional Tingo María. Estos resultados demuestran que podemos generar oportunidades económicas, mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades y proteger nuestro extraordinario patrimonio natural”, destacó la viceministra Liz Chirinos.

Por otro lado, resaltó el trabajo articulado con el Servicio de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), entidad con la que se inició este esfuerzo conjunto para fortalecer el turismo sostenible en las diversas regiones del país.

En esa línea, destacó la aprobación de la Hoja de Ruta de Economía Circular en el Sector Turismo al 2030, que convierte al Perú en el primer país de América Latina en contar con este instrumento.

“Mincetur apuesta por un turismo competitivo, sostenible e inclusivo, que permita posicionar al Perú entre los grandes destinos del mundo y ofrecer experiencias extraordinarias a los viajeros internacionales”, enfatizó la viceministra de Turismo.

Finalmente, resaltó que se viene impulsando la Estrategia Nacional de Turismo de Naturaleza, que busca posicionar al Perú como un destino líder a nivel mundial, a través del desarrollo de experiencias turística sostenibles, la conservación de nuestra biodiversidad y la participación de las comunidades locales, generando nuevamente oportunidades de desarrollo económico y bienestar en los territorios.