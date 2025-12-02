Mall del Sur. (Foto: Andina)
La Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Sur dirigió acciones preventivas en el centro comercial Mall del Sur, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores,

Las diligencias estuvieron a cargo del fiscal provincial Ricardo Walter López García, en coordinación con funcionarios de las áreas de Fiscalización y Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad del distrito.

Durante la visita, se halló deficiencias como, instalaciones eléctricas inadecuadas, falta de señalización, entre otras, lo que representa un riesgo para quienes concurren y laboran en dicho establecimiento.

En tal sentido, personal municipal procedió de acuerdo con sus atribuciones y dispuso la clausura temporal del centro comercial.

Por su parte, el representante del Ministerio Público recomendó a los funcionarios subsanar las observaciones señaladas por el personal de fiscalización dentro del plazo otorgado.

